КАК ЭТО БЫЛО | Сборная Карпина снова выиграла и вышла в лидеры группы(11)
Словенцы очень агрессивно начали матч. Уже на 25-й секунде судья показал желтую карточку форварду словенцев Шпорару, за удар в голову защитника сборной России Георгия Джикия.
Однако агрессивными были хозяева и в пределах правил. В первые минуты матча им удалось задавить российскую команду прессингом и заставлять защитников ошибаться при выходе из обороны.
На 13-й минуте Россия едва не получила право на пенальти. Вратарь Облак сфолил в штрафной против Смолова, но тот оказался в офсайде и судья не назначил 11-метровый удар.
На 17-й минуте Фомин имел шанс открыть счет в матче после изящного паса пяткой от Миранчука, но послал мяч выше ворот. Буквально через пару минут новоиспеченный капитан россиян Сутормин после сольного прохода не сумел пробить Облака. Однако на 28-й минуте россиянам все-таки удалось открыть счет - после подачи со штрафного Дивеев головой отправил мяч в дальний угол - 0:1. Увы, гол слишком дорого обошелся автору - оказалось, что защитник ЦСКА получил травму, приземляясь, и вскоре был заменен. Но счет к тому времени еще раз успел измениться
- через три минуты невероятный удар через себя удался Георгию Джикии - 0:2. Этот гол поставил хозяев в крайне невыгодное положение. Чтобы надеяться на выход в финальную стадию турнира, им нужна только победа.
На 39-й минуте матча хозяевам удалась отличная атака с ходу, точку в которой поставил Иличич. Этот гол стал первым, пропущенным сборной России при Валерии Карпине.
Второй тайм начался обоюдными атаками, однако до настоящих голевых моментов дело поначалу не доходило. На 62-й минуте отлично по словенским воротам пробил Бака, а три минуты спустя российские нападающие уступали друг другу право пробить по воротам Облака, и словенцам удалось завладеть мячом.
На 74-й минуте Куртич забил второй словенский гол, переиграв в воздухе Кузяева, однако после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот из-за вне игры.
В концовке матча на поле выбежал болельщик, которого в течение пары минут задержала полиция. Этот момент оказался самым опасным в концовке второго тайма. Сборной России удалось довести матч до победы.
В параллельном матче сборная Хорватии дома не сумела обыграть Словакию (2:2). Таким образом, сборная России не только обеспечила себе минимум второе место в группе, но и вышла в лидеры, опередив хорватов на два очка.
Словения — Россия 1:2 (1:2)
Голы:
0:1 – 28 Дивеев, 0:2 – 32 Джикия, 1:2 – 40 Иличич.
Словения – Облак, Мевля, Карничник (Рогель, 87), Балковец, Бийол, Вербич (Шешко, 53), Гнезда-Черин (Захович, 87), Иличич, Куртич, Ловрич, Шпорар (Чрнигой, 72).
Россия – Сафонов, Джикия, Кудряшов, Дивеев (Осипенко, 36), Сутормин, Кузяев, Фомин (Ерохин, 86), Бакаев (Чистяков, 86), Баринов, Миранчук (Заболотный, 78), Смолов (Захарян, 79).
Предупреждения:
Шпорар (1), Гнезда-Черин (27), Сутормин (42), Вербич (51), Бийол (77), Ловрич (90).
До матча
Свой предыдущий матч сборная России провела с национальной командой Словакии. Встреча, прошедшая на стадионе ”Казань Арена”, завершилась победой российской команды со счётом 1:0, однако оставила двойственное впечатление у российских болельщиков: команда почти не владела мячом и позволяла сопернику проводить острые атаки. Лишь недостаток мастерства и удачи словацких форвардов позволил подопечным Валерия Карпина отстоять победный счет.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше. Уже после победы над Словакией Карпин столкнулся с очередной кадровой потерей: из сборной уехал с травмой нападающий ”Динамо” Денис Макаров. Есть и хорошая новость: сыграть сможет Алексей Миранчук, пропускавший матч в Казани из-за перебора карточек.
Словения к игре против России подходит в хорошем настроении. Балканская сборная только что забила четыре мяча Мальте. У её вечного лидера Йосипа Иличича появился классный напарник по атаке — 18-летний талант Беньямин Шешко из ”Ред Булл Зальцбурга”, только что положивший дебютный гол за национальную команду.
Сборная России фактически обеспечит себе попадание в топ-2, если не проиграет в Мариборе. Для того чтобы претендовать на поездку в Катар, подопечным Матьяжа Кека нужно как минимум не проиграть в понедельник. То есть хозяевам в определённый момент придётся раскрываться и рисковать. Игры первым номером и яркого футбола от россиян не ждём, а вот результата — вполне.
Аналитики не просто так отдают предпочтение сборной Словении. Несмотря на удивительную стабильность россиян при Карпине в плане результата, футбол демонстрируется крайне слабый. А снова рассчитывать на фарт, мягко говоря, опрометчиво.
У Валерия Карпина свои счеты со Словенией. 1 сентября 2001 года он в составе сборной России играл против словенцев в Любляне и столкнулся с очень странным судейством англичанина Грэма Полла. Тот матч хозяева выиграли, благодаря очень спорному пенальти. Посмотрим, получится ли у Карпина не проиграть в ранге главного тренера.
Начало матча Словения — Россия в 21:45, по эстонскому времени.