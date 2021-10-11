11.10.2021, 11:10
ВИДЕО | От встречи с Путиным до защиты свободы слова. Вспомним, как прошел президентский срок Керсти Кальлайд(2)
10 октября 2016 года Керсти Кальюлайд стала первым женщиной-президентом в истории Эстонии. Уже сегодня она сложит свои полномочия и президентом станет Алар Карис.
За время своего нахождения на посту Керсти Кальюлайд провела встречи как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также отстаивала свободу слова в Рийгикогу.
Смотрите видео, в котором собраны все главные момент нахождения Кальюлайд на посту президента. А что вам запомнилось больше всего?