КАК ЭТО БЫЛО | Эстония уступила Уэльсу в домашнем матче

В отличие от первой игры, в которой у валлийцев было подавляющее преимущество, хозяевам удалось играть как минимум на равных в первые минуты игры. Однако на 11-й минуте голкиперу эстонцев Хейну пришлось продемонстрировать всё свое мастерство, вытаскивая удар Робертса.

Увы, этот сэйв оказался лишь отсрочкой приговора. После подачи углового Мур затолкал мяч в ворота эстонской команды. На 20-й минуте тот же Мур имел возможность удвоить преимущество Уэльса, однако его удар пяткой отразил Хейн.

На 22-й минуте Зенев подкараулил потерю валлийских защитников в штрафной и перебросил мяч через вратаря, однако удар получился слишком слабым и соперникам удалось вынести мяч с ленточки.

В самом начале второго тайма отличный шанс сравнять счет имел Эрик Сорга, но после подачи со штрафного головой пробил чуть выше ворот.

На последних минутах хозяева осадили ворота британцев, но не сумели воплотить территориальное преимущество в голы.

Эстония — Уэльс 0:1 (0:1)

11 октября, 21.45, ”А Ле Кок Арена”

Гол: 0:1 - 11, Мур

Эстония — Хейн, Кууск, Тамм, Паскочий, Метс, Пикк, Поом, Тенисте, Сорга, Зенев, Кяйт.

Уэльс — Уорд, Мифем, Робертс, Родон, Ампаду, Рэмзи, Аллен, Томас, Уилсон, Джеймс, Мур.

До матча

В двух последних турах сборная Эстонии цеплялись за очки, сыграв вничью с тем же Уэльсом — (0:0), а потом обыграв Беларусь — (2:0). Это позволило подопечным Томаса Хэберли подняться на предпоследнее место в турнирной таблице группы E и даже сохранить теоретические шансы на 2-е место еще имеются. Вот только для этого валлийцев нужно исключительно побеждать.

Сборная Уэльса постепенно приближается к тому, чтобы ввязаться в борьбу за стыковые матчи к ЧМ-2022. Да, в группе со сборной Бельгии рассчитывать на первое место невозможно, поэтому остаётся надеяться лишь на вторую строчку в турнирной таблице. Минувший тур Уэльс провела вполне удачно. Ничья в Чехии (2:2) с прямым конкурентом за второе место сродни победе. По потерянным очкам британские футболисты опережают чехов и всерьёз рассчитывать на стыковые матчи.