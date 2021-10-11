За сутки выявлено 727 случаев заражения коронавирусом, скончались 6 человек

По состоянию на утро 11 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 217 человека. Всего в больницах 273 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 185, или 67,8%, и с завершенным курсом вакцинации 88, или 32,3%, .

За сутки в больницах открыли 33 новых историй болезни. Умерло шесть зараженных коронавирусом: 61-летняя женщина, 72-летняя женщина, 80-летний мужчина, 82-летний мужчина, 87-летняя женщина и 94-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 4087 результатов теста, из которых 954 оказались положительными. Из получивших положительный тест 495 не были вакцинированы и 232 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1212 доз вакцины, всего введено 1 388 983 дозы. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,6%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.