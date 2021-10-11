Меритс: пожилых людей слишком медленно вакцинируют третьей дозой

"Я немного разочарован тем, что вакцинация третьей дозой не ведется масштабно. Я надеялся, что в течение этой и следующей недели все желающие старше 70 лет уже получат третью дозу", — сказал Меритс.

Он добавил, что третья доза действует очень быстро, таким образом снижается нагрузка на больничное лечение.

"Если я правильно посмотрел в календарь, то через две недели начнутся школьные каникулы, а это повлечет за собой посещение родителей и бабушек с дедушками. Между тем инфекция сейчас широко распространена именно среди детей школьного возраста. Несложно предположить, какие последствия могут быть", — отметил вирусолог.

Меритс добавил, что третья доза нужна не всем, а людям старше 50 лет. "Увеличивается число госпитализированных среди вакцинированных людей старше 50 лет. Последние данные из Израиля показывают, что после третьей дозы инфицирование в этой возрастной группе снижается в пять раз, заболеваемость — в 11 раз, тяжелое протекание болезни — в 20 раз", — сказал он.

"Многие ошибочно полагают, что им нельзя вакцинироваться из-за состояния здоровья. Однако таких людей на самом деле очень мало. Несколько десятков. Большинство приводимых причин являются как раз показателями к тому, чтобы немедленно вакцинироваться", — сказал Меритс.