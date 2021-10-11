Новости Эстонии
11.10.2021, 09:10

В Рийгикогу обсудят коронавирусные ограничения

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Foto: Andres Putting
В условиях, когда наши соседи — Финляндия и Латвия — движутся в совершенно разные стороны по части коронавирусных ограничений, специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственных бюджетом обсудит сегодня сложившуюся ситуацию.

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, масштабное распространение коронавируса вызывает беспокойство и неуверенность.

”Растущие показатели заболеваемости и увеличение количества пациентов в больницах — это проблема, которой нужно заниматься в ускоренном порядке”, — отметил он.

На заседании будут заслушаны эксперты и их предложения по использованию различных методов контроля.

Заседания начнется в 13:15 и его можно будет наблюдать в режиме онлайн.

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