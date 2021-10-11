В Рийгикогу обсудят коронавирусные ограничения

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В условиях, когда наши соседи — Финляндия и Латвия — движутся в совершенно разные стороны по части коронавирусных ограничений, специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственных бюджетом обсудит сегодня сложившуюся ситуацию.