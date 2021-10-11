11.10.2021, 09:10
В Рийгикогу обсудят коронавирусные ограничения(2)
Foto: Andres Putting
В условиях, когда наши соседи — Финляндия и Латвия — движутся в совершенно разные стороны по части коронавирусных ограничений, специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственных бюджетом обсудит сегодня сложившуюся ситуацию.
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, масштабное распространение коронавируса вызывает беспокойство и неуверенность.
”Растущие показатели заболеваемости и увеличение количества пациентов в больницах — это проблема, которой нужно заниматься в ускоренном порядке”, — отметил он.
На заседании будут заслушаны эксперты и их предложения по использованию различных методов контроля.
Заседания начнется в 13:15 и его можно будет наблюдать в режиме онлайн.