В Рийгикогу обсудят коронавирусные ограничения

”Показатели заболеваемости продолжают расти. Рост числа пациентов в больницах — это проблема, и для ее решения необходимо предпринимать срочные шаги, — сказал Рейнсалу. — С одной стороны, наши северные соседи снимают ограничения. В то же время наши южные соседи серьезно рассматривают возможность снова закрыть общество. В такой ситуации мы должны принять разумные решения и не сдаться перед вирусом”.