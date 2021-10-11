В Рийгикогу обсудят коронавирусные ограничения(24)
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, широкое распространение коронавируса вызывает опасения и неопределенность.
”Показатели заболеваемости продолжают расти. Рост числа пациентов в больницах — это проблема, и для ее решения необходимо предпринимать срочные шаги, — сказал Рейнсалу. — С одной стороны, наши северные соседи снимают ограничения. В то же время наши южные соседи серьезно рассматривают возможность снова закрыть общество. В такой ситуации мы должны принять разумные решения и не сдаться перед вирусом”.
По словам Рейнсалу, цель заседания специальной комиссии — совместно с экспертами дать оценку ситуации и выслушать предложения по применению специальных мер.
На заседание приглашены государственный контролер Янар Холм, и.о. генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, директор Общества семейных врачей Ле Валликиви и профессор Тартуского Университета Андрес Меритс.
Заседания начнется в 13:15 и его можно будет наблюдать в режиме онлайн.