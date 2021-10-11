В Таллинне автомобиль вылетел в кювет и врезался в столб: водитель сбежал

10 октября в 06:53 поступило сообщение об аварии на перекрестке Вабаыхумуузеуми и Какумяэ теэ в Таллинне, где водитель, чья личность пока не установлена, на автомобиле Mazda 6 съехал с дороги и врезался в столб линии электропередач, после чего скрылся.