Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю выросло на треть

С 27 сентября по 3 октября в Эстонии были выявлены 6268 новых случаев заражения — на 28% больше, чем неделей ранее, когда заболели 4823 человека, пишет RusERR.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет почти 834 случая на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Пылвамаа — 1639 случаев на 100 000 населения, а самый низкий — на Хийумаа — 204 случая.

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 10 октября составляла 709 случаев.