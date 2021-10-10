ФОТО | Алар Карис накануне инаугурации сходил в церковь

Вступающий в должность президент республики Алар Карис считает, что богослужение не должно быть частью церемонии принесения присяги в качестве президента, поэтому Карис ходил в Таллиннскую епископскую Домскую церковь на благодарственную службу в честь Праздника жатвы за день до церемонии.

В интервью Postimees Карис сказал, что, по его мнению, церковь — это часть культуры, но сам он не связан ни с одной церковью.

На мессе в честь Праздника жатвы в Таллиннской епископской Домской церкви среди прочих служил и архиепископ Урмас Вийльма. На службе попросили благословения и для вступающего в должность в понедельник президента.