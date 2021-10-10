ТОП-4 вопроса о пенсиях и их росте

При этом, подчеркивает Суутре, средняя пенсия весной 2022 года вырастет до 590 евро, что составит рост в 6,9% по сравнению с нынешней средней пенсией. И в 2023 году можно ждать примерно таких же показателей. Таким образом, рост пенсий в ближайшие годы будет ”перекрывать” инфляцию.

”За нынешним ускорением инфляции стоит преимущественно быстрое восстановление экономики и подорожание сырья, — объясняет специалист. — К тому же цены на электричество в последнее время поставили новые рекорды, таком образом еще больше увеличив рост инфляции. Свою роль сыграли и низкие показатели год назад, так как в 2020 году цены в Эстонии сильно снизились — чуть ли не больше всех в Европе ”.

Пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суутре отмечает: по последним данным экономических прогнозов, цены в 2021 году вырастут на 3,8%, в 2022 году — на 3,7%, а в 2023 году рост цен снизится до 2,1%.

2. ”Я рад, что задумались, наконец, о пенсионерах и решили повысить им пенсии. Но цены тоже растут. И инфляция, будь она неладна. Какие прогнозы на следующий год, и не ”съедят” ли рост цен и инфляция всю эту прибавку к пенсии?”

Но помимо размера пенсии надо смотреть также на цены в других странах и их уровень жизни. Например, по сравнению с Финляндией, наши пенсии — намного меньше, но наши зарплаты и цены также ниже. И большинство составов правительства ставят себе цель: внепланово увеличить размер пенсий. Но и человек тоже должен попутно копить деньги себе на пенсию. Например, инвестировать и делать взносы в III ступень, где хорошие налоговые льготы”.

Кристийна Сельгис из Министерства социальных дел : ”Сейчас пенсии выплачивают практически только из текущих налогов. Это значит, что деньги на выплату пенсий у нас не откладывают заранее. Таким образом, пенсии могут быть ровно такими, каковы возможности госбюджета.

1. ”Я смотрю на туристов и задаюсь вопросом: а когда примерно пенсии в Эстонии сравняются с пенсиями Финляндии, США и других развитых стран, где пенсионеры могут много путешествовать и ни в чем себе не отказывать?”

3. ”Я читала, что во многом на рост пенсий в следующем году повлияли те 150 000 человек, которые в этом году вышли из II пенсионной ступени. Так ли это?”

Алевтина Николаевна.

”Да, несомненно, деньги из II пенсионной ступени оказали стимулирующее воздействие на экономику, — отмечает Сийри Суутре. — Потребление растет. И это может даже повлечь за собой рост цен на некоторые товары и услуги. Однако в своих прогнозах касательно инфляции мы исходили из того, что эти деньги окажут на рост цен лишь некоторое влияние. В то же время есть риск, что цены вырастут еще больше — так как вливание было большим и в течение короткого периода времени. Это может также повлечь дефицит некоторых товаров и услуг — таких, как туристические пакеты, предложения на которые из-за глобальных проблем с поставками и так были ограничены”.

4. ”Моя дочь хочет выйти из II пенсионной ступени и забрать деньги, потому что дома ей нужно делать ремонт. У меня уже язык отваливается ее отговаривать. Может быть, вы поможете? Что бы вы могли сказать ей и другим, кто хочет выйти из II cтупени? Какой тогда будет их пенсия, к чему им следует готовиться?”

Любовь.

”Мы посоветуем ей при помощи калькулятора посмотреть, какой будет ее пенсия, — говорит Сийри Суутре из Министерства финансов. — Калькуляторы есть на портале eesti.ee и на сайте Департамента социального страхования. Там можно, введя свой возраст и доход, выяснить, сколько вы будете получать. И посмотреть, насколько то, что вы заберете свои накопления из II ступени, повлияет на вашу пенсию в будущем”.

Она подчеркивает: очень многое зависит от ряда обстоятельств. Во-первых, как долго человек копил деньги. Во-вторых, какая у него зарплата.

”Например, если это еще молодой человек или девушка, то они и через 10 лет еще смогут присоединиться снова ко II ступени и на протяжении лет 20 успеют еще там что-то себе на пенсию накопить, — отмечает Суутре. — А вот человек, который уже в возрасте, даже если и успеет через 10 лет снова присоединиться ко II ступени, вряд ли сможет накопить там существенные суммы”.

Она добавляет: очень важно, что человек намерен делать со своими деньгами. Если он собирается направить накопления II пенсионной ступени на увеличение своих доходов (или уменьшение расходов) в будущем, то это одно. А если на потребление — совсем другое.

”Если человек просто хочет потратить эти деньги, то нужно учитывать, что при выходе на пенсию придется довольствоваться только I ступенью и обычной пенсией по старости”, — подчеркивают в Министерстве финансов.