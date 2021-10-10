Цена поездки на такси в приложении Bolt может быть не окончательной. Фирма дает объяснения

Читатели Ärileht замечали ситуации, где изначально такси Bolt заказывают в приложении по одной цене, но потом с карты снимается совсем другая цена, обычно выше первоначальной.

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс пояснила, что окончательная цена поездки может повыситься по нескольким причинам. "Например, если на дороге пробки, делались промежуточные остановки с длительным временем ожидания, пункт назначения менялся во время поездки или водитель выбирает другой маршрут", — указала Йетс. Но она заверила, что сам водитель цену поездки поменять не может.

Она добавила, что если клиент обеспокоен из-за заплаченной суммы, то они просят обратиться в клиентскую поддержку Bolt.