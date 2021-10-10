Президент Чехии Милош Земан попал в реанимацию вскоре после поражения премьера Бабиша на выборах(1)
Земану 77 лет, он много курит, а в прошлом еще и сильно пил. Он передвигается на коляске и страдает сахарным диабетом.
В Центральном военном госпитале Праги сообщили, что у президента осложнения ранее поставленного диагноза, сам этот диагноз там раскрывать отказались.
Как передает корреспондент Би-би-си в Праге Роб Кэмерон, в Чехии ходят слухи, что у Земана асцит — скопление жидкости в брюшной полости, являющееся следствием цирроза печени. Официально эти слухи не комментируют.
Как сообщают чешские СМИ, когда президента привезли в госпиталь, медики придерживали ему голову.
Незадолго до этого, утром в воскресенье Земан встретился в своем замке за городом с премьером Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия ANO к удивлению многих наблюдателей не смогла набрать абсолютное большинство на субботних парламентских выборах.
Противники Бабиша намерены сформировать правящую коалицию и сместить его с поста премьера. Сам Земан до выборов говорил, что поручит формирование правительства лидеру крупнейшей партии, а не какому-то объединению из нескольких партий.