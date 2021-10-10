На лечение 20% населения страны уходит 80% бюджета Больничной кассы: почему так?(5)
Пьет не одна — у нее есть сожитель. Он давно уже не работает, подсуетился и оформил себе пенсию по инвалидности. Наташа же до недавних пор работала, пока не случилось несчастье.
Недоброе утро
”Я проснулась, — рассказывает она. — Тоомас еще спал. Попыталась встать — и поняла, что не могу… Уснула снова. Проснулась опять — и снова не могу встать. Сначала я подумала, что надо похмелиться. Позвала Тоомаса, тот сбегал за выпивкой. Но когда и через два дня я не смогла встать в туалет, я поняла, что дело худо”.
Тоомас вызвал скорую, врачи забрали Наталью в больницу. И там ей поставили диагноз: паралич нижних конечностей.
Для любого человека, особенно для женщины и особенно для молодой, это — катастрофа. Но Наташа не унывает. У нее есть план.
”Да нормально все будет! — говорит она, отхлебывая из бутылки типа лимонад, но по запаху — совсем не лимонад. — Врачи че-нить придумают, поставят меня на ноги! Пока я на больничном, получаю денежку. Семейный врач — нормальная тетка, будет продлевать. Потом, через 4 месяца, работодатель меня, скорей всего, сократит, будет неплохое пособие. Встану на биржу, там будут платить деньги, потом оформлю инвалидность. Тоомас вон почти 500 получает. Если и мне 500 дадут, то это, считай, уже штука. Я на работе 560 получала, а тут 500 — и можно не работать”.
Передвигается она пока на костылях. Говорит: подруги детства, когда ее увидели, расплакались.
”А че реветь-то? — пожимает плечами она. — Нормально все будет! Врачи на ноги меня поставят. Они сказали мне: ”Ни в коем случае не пить!”. Ну так я и не пью. Так, немножко… Чуть-чуть-то всегда можно, правда?”
Наташа хихикает и добавляет: ”Ладно, я пошла, в магазин забежать еще надо”.
Тысячи и миллионы
Таких, как Наташа, — очень много. Когда-то у них все было хорошо, но потом жизненные обстоятельства подкосили людей. И, сломленные, они нашли свое спасение — кто в алкоголе, кто в наркотиках, кто в еде.
Они нередко говорят, что это — их жизнь, и только им решать, что с ней делать. И это правда. Только вот последствия их решений в итоге оплачивают налогоплательщики.
Согласно последнему анализу, львиная доля бюджета Кассы здоровья уходит на лечение 20% населения Эстонии. Их еще называют ”самые дорогие пациенты”.
Конечно, далеко не во всех случаях самые дорогие пациенты сами виноваты в том, что они заболели. Зачастую это просто печальное стечение обстоятельств (например, рак) или болезни, сопутствующие возрасту. А за часть пациентов можно только порадоваться: одни из самых дорогих клиентов БК — беременные. Ведь наблюдение за течением беременности,
повышенная компенсация за лечение зубов для будущих мам, родовспоможение, декретные и родительская зарплата — крупные, но приятные расходы государства.
Но если оставить за скобками беременных, на первом месте в списке самых дорогих пациентов — как правило, мужчина 65–75 лет, который может страдать одновременно от 6–7 различных болезней. С наибольшей вероятностью у такого мужчины — высокое давление и проблемы с сердцем. Сопутствуют этому проблемы с желудком или воспаление 12-перстной кишки. Иногда ему также назначают химиотерапию из-за злокачественной опухоли.
Химиотерапия — вообще очень дорогая процедура. На нее уходит 30,7 млн евро в год. Еще 24,4 млн евро в год уходит на лечение аритмии. И 19,9 млн евро — на лечение кариеса у детей до 19 лет.
В Больничной кассе подсчитали: 80% их бюджета уходит на лечение 229 000 человек. Медианная сумма при этом составляет 266 евро. То есть половина из тех, чье лечение оплачивала БК, получили его на большую сумму, а половина — на меньшую. Ну, а в среднем получается 1015 евро на человека.
Чаще всего дорогих пациентов нужно лечить от гипертонии, сердечной недостаточности, гастрита и воспаления 12-перстной кишки, мерцательной аритмии, гипертонии, диабета, кариеса, анемии, ишемии и подагры.
Врачи при этом говорят: многие из этих болезней можно было бы предотвратить, ведя правильный образ жизни и нормально питаясь.
Деньги из Кассы
Но вернемся к нашей Наташе. Она права: если семейный врач хороший, то он будет открывать один больничный за другим, и без дохода она — пока во всех смыслах не встанет на ноги — не останется.
В Больничной кассе при этом отмечают: цель больничного листа — компенсировать человеку доход, недополученный из-за болезни, поскольку человек не мог выполнять свои обязанности.
”Открывать больничный или нет — решает врач. И не обязательно человек должен при этом работать”, — подчеркивают в Больничной кассе.
Таким образом, даже если работодатель через 4 месяца нахождения на больничном Наталью сократит, она все равно сможет получать деньги от Больничной кассы.
”Но врач может отказаться открывать больничный, если состояние здоровья человека позволяет ему работать, — подчеркивают в БК. — Больничный должен быть обоснован, открыт в связи с необходимостью, и все должно быть задокументировано. Если человек заболел или пострадал, то застрахованный житель Эстонии имеет право получать компенсацию по больничному, пока не восстановится. Но он не может находиться на больничном дольше 240 календарных дней подряд в случае туберкулеза или 182 дней подряд в случае любых других болезней”.
При необходимости, добавляют в БК, врач может открыть больничный и на более длительный срок, чем 182 или 240 дней, но компенсацию платить уже не будут.
И если работающего человека, которому открыли больничный, в итоге сократили, то семейный врач может после сокращения просто открыть новый лист.
Чтобы человек во время длительного (дольше 1 месяца) больничного не остался без денег, врач, согласно постановлению номер 114 Министра социальных дел, должен каждые 30 дней закрывать один лист и тут же открывать другой. И тогда больному выплачивают компенсацию каждый месяц.
”Деньги за больничный мы назначаем и выплачиваем, когда работодатель со своей стороны тоже передает нам данные о человеке, — объясняют в БК. — Согласно действующему Закону о медицинском страховании, работодатель должен это сделать максимум в течение 90 календарных дней. Но, как правило, большинство работодателей заполняют со своей стороны данные в течение нескольких дней после того, как врач отправил закрытый больничный нам. И тогда через пару дней на счет человека поступают деньги”.
По статистике, в 2019 году из-за болезни или бытовых травм было открыто 6659 больничных, которые длились дольше 121 дня (то есть более 4 месяцев). В общей сложности это составило 3,7% от всех больничных листов.
Зависимость приводит к нетрудоспособности
Пресс-секретарь Кассы по безработице Екатерина Калиничева отмечает: ”В основном такие люди ходатайствуют об оценке трудоспособности, когда алкогольная/наркотическая зависимость уже причинила вред здоровью в такой степени, что имеются заболевания или повреждены органы. Это отражается, в свою очередь, на трудоспособности человека.
”Даже если злоупотребление алкоголем или наркотическая зависимость не отразились на здоровье человека, он уже может по этой причине потерять место работы и стать клиентом Кассы по безработице, — отмечает она. — И если у него отсутствует мотивация и желание ходить на работу, то у Кассы по безработице есть услуги, направленные на возвращение человека на рынок труда, в том числе — и консультации для зависимых”.
При этом, добавляет Калиничева, у человека может не быть диагностировано никакое заболевание, и он не ходатайствует об оценке трудоспособности.
”Как правило, у людей с зависимостью есть как физические, так и психические нарушения здоровья. Но у нас нет статистики, у скольких людей с пониженной трудоспособностью имеется проблема с зависимостью, или у кого она явилась причиной снижения трудоспособности”, — отмечает она.
И напоминает: каждый человек, который считает, что состояние здоровья влияет на его трудоспособность, который обращался к своему семейному или лечащему врачу, и в дигитальной системе здоровья которого сделаны соответствующие записи, может ходатайствовать об оценке трудоспособности.
”Если у человека — зависимость, и он по этой причине ходатайствует об оценке трудоспособности, то оценка проводится на общих основаниях, — рассказывает о процедуре Калиничева. — Человек также заполняет общую форму оценки трудоспособности, где указывает, какие у него ограничения по выполнению различных действий, принимает ли он лекарства и др. Врач-эксперт во время оценки смотрит данные о здоровье человека, его диагнозы, обращения к врачам и т. д. На основании всех предоставленных данных выносится решение об оценке трудоспособности”.
Если у человека имеются заболевания, и состояние его здоровья дает ему право на получение пособия на трудоспособность, то ему назначается пособие.
”В случае частичной трудоспособности, когда человек должен выполнять требования по активности — т. е. учиться, работать, быть зарегистрированным в Кассе по безработице и искать работу — у человека с зависимостью могут возникнуть проблемы с выполнением этих требований, — констатирует Калиничева. — Если человек при этом зарегистрирован в Кассе по безработице и не выполняет требования по активности, т. е., например, по причине зависимости не ищет работу, не посещает услуги, опаздывает/не приходит на собеседования с работодателем и т. д., то в этом случае он может потерять статус безработного. И если другой занятости у него нет, то и потерять пособие на трудоспособность”.