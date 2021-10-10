На лечение 20% населения страны уходит 80% бюджета Больничной кассы: почему так?

Пьет не одна — у нее есть сожитель. Он давно уже не работает, подсуетился и оформил себе пенсию по инвалидности. Наташа же до недавних пор работала, пока не случилось несчастье.

Недоброе утро



”Я проснулась, — рассказывает она. — Тоомас еще спал. Попыталась встать — и поняла, что не могу… Уснула снова. Проснулась опять — и снова не могу встать. Сначала я подумала, что надо похмелиться. Позвала Тоомаса, тот сбегал за выпивкой. Но когда и через два дня я не смогла встать в туалет, я поняла, что дело худо”.

Тоомас вызвал скорую, врачи забрали Наталью в больницу. И там ей поставили диагноз: паралич нижних конечностей.

Для любого человека, особенно для женщины и особенно для молодой, это — катастрофа. Но Наташа не унывает. У нее есть план.

”Да нормально все будет! — говорит она, отхлебывая из бутылки типа лимонад, но по запаху — совсем не лимонад. — Врачи че-нить придумают, поставят меня на ноги! Пока я на больничном, получаю денежку. Семейный врач — нормальная тетка, будет продлевать. Потом, через 4 месяца, работодатель меня, скорей всего, сократит, будет неплохое пособие. Встану на биржу, там будут платить деньги, потом оформлю инвалидность. Тоомас вон почти 500 получает. Если и мне 500 дадут, то это, считай, уже штука. Я на работе 560 получала, а тут 500 — и можно не работать”.

Передвигается она пока на костылях. Говорит: подруги детства, когда ее увидели, расплакались.

”А че реветь-то? — пожимает плечами она. — Нормально все будет! Врачи на ноги меня поставят. Они сказали мне: ”Ни в коем случае не пить!”. Ну так я и не пью. Так, немножко… Чуть-чуть-то всегда можно, правда?”

Наташа хихикает и добавляет: ”Ладно, я пошла, в магазин забежать еще надо”.

Тысячи и миллионы



Таких, как Наташа, — очень много. Когда-то у них все было хорошо, но потом жизненные обстоятельства подкосили людей. И, сломленные, они нашли свое спасение — кто в алкоголе, кто в наркотиках, кто в еде.