ФОТО | Lidl соблазняет клиентов еще более дешевыми бананами. Конкуренты снова подняли цену

Несколько дней назад Ärileht писала, что приход Lidl вызвал ценовую войну, где Rimi в Латвии продает бананы почти в целых четыре раза дешевле, чем в Эстонии.

В первые дни открытия расположенной в Латвии сети магазинов цену на бананы снизили до 39 центов за килограмм. Теперь наблюдается еще более низкая цена, и килограмм бананов можно приобрести всего за 19 центов. Предложение действует со вчерашнего дня по сегодняшний.

Поскольку начиная с 6 октября в латвийских магазинах Rimi цена килограмма бананов была 29 центов, то теперь цену повысили до 55 центов.

По сравнению с 19 центами Lidl особенно высокая цена за килограмм в э-магазине Barbora, где во время скидки цена за килограмм была 39 центов, но теперь там можно приобрести килограмм за 99 центов.