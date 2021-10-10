На рынке в Кингисеппе незаконно торговали эстонской сметаной

Ещё 28 мая представители таможенного ведомства провели рейд по торговым точкам на городском рынке на улице Воровского в Кингисеппе. Их внимание на ярмарке привлёк один из павильонов. В нём они нашли сыр, сметану и сливочное масло из Эстонии и Финляндии. Таможенники были удивлены такому продовольственному набору, так как знали, что в отношении этой продукции введены отдельные специальные экономические меры. Всего у предпринимательницы в павильоне нашли 8,5 килограмма съедобного, но санкционно запрещённого. Документов на иностранную "молочку" не нашлось.