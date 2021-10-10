Исторические объекты Ласнамяэ теперь отмечены инфостендом

”История Ласнамяэ многогранна и увлекательна, простираясь на века или даже на тысячелетия. Наглядным подтверждением тому служит пограничный или межевой камень Мустакиви, который одновременно является древним жертвенным валуном. Теперь об истории камня и этой части района можно прочитать на инфостенде. В следующем году мы благоустроим зеленую зону возле камня, а также там появится площадка для выгула собак”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Валун Мустакиви находится под охраной как природный объект и как памятник старины. Изначально он использовался около 2000 лет назад как символический связанный с культом плодородия валун, а позже его использовали, чтобы обозначить городскую границу Таллинна. Возле валуна находилась бывшая деревня Куристику и входивший в нее хутор Мустакиви. В наши дни одноименное название носят дорога и микрорайон Мустакиви.

”Мы уже более года рассказываем об истории нашего района в ходе инициативы ”Музей Ласнамяэ”: проведено множество экскурсий, лекций, выставка, а также установлены временные стенды на месте расположения объектов, представляющих историческую ценность. Я рад, что уникальный в контексте Ласнамяэ памятник теперь отмечен и стационарным стендом. Вскоре схожий стенд появится и возле другого древнего ласнамяэского валуна, расположенного вблизи Раху теэ”, — добавил Свет.

Информационный стенд был установлен в сотрудничестве отдела защиты памятников старины Таллиннского департамента городского планирования и управы района Ласнамяэ. Инфостенд снабжен текстами на эстонском, английском и русском языках.