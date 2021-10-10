ФОТО | "Съевший" миллионы евро Крест Свободы обрастает мхом

В будущем году на содержание расположенного в Таллинне на площади Вабадузе Монумента победы в Освободительной войне в исправном состоянии уйдет 600 000 евро. Это потому, что срок службы осветительных приборов монумента вскоре заканчивается, то есть система освещения нуждается в обновлении и модернизации.

Ежегодное обслуживание тоже не дешевое. Нужно менять стеклянные панели или решать проблему просачивающейся в монумент воды, и так уже больше десяти лет. Из обзора связанных с монументом административных расходов Министерства финансов выясняется, что в последние годы на облуживание сооружения уходило в среднем около 180 000 евро в год.

Конкурс идей Монумента свободы объявили в 2007 году. Вместе с расходами будущего года с этого времени на монумент ушло около 10 миллионов евро.