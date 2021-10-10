Доклад: Эстония — страна с самыми низкими налогами на имущество в ЕС

”Налоговая система Эстонии опирается в основном на налоги на рабочую силу и на налоги на потребление. В то же время налоги на имущество используются для финансирования общественных расходов в меньшей степени, — сказал эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс. — В странах ЕС налоги на имущество составляют порядка 5% от общих доходов с налоговых поступлений. Если бы в Эстонии налоги на имущество достигли среднего показателя по ЕС, то в 2019 году это означало бы, что поступления в государственный бюджет составили бы более чем на 530 миллионов евро больше”.

Налоги на имущество включают в себя налоги на недвижимость, на нетто-активы, налоги на вступление в наследство и на подарки, а также налоги на финансовые сделки и сделки с капиталом, например, на операции с ценными бумагами и с долями предприятий. По словам Пийритса, во многих государствах ЕС (в том числе и в Эстонии), большую часть налогов на имущество составляют налоги на недвижимость.

В Эстонии основным налогом на имущество является земельный налог, который поступает на счет местных самоуправлений. ”К примеру, доля налогов на недвижимость от всех налоговых поступлений составила в Эстонии в 2019 году 0,6%. Средний показатель в Европейском союзе составил 3%. Начиная с 2012 года земельный налог в Эстонии оставался в пределах 60 миллионов евро в год”, — отметил Пийритс.

По словам Магнуса Пийритса, в будущем изменения в налоговой структуре Эстонии неизбежны. ”Ввиду сокращения трудоспособного населения, развития цифровых технологий и изменения форм труда налоги на рабочую силу больше не смогут эффективно покрывать государственные расходы. Если расходы останутся на том же уровне или вырастут, то придется найти возможности, чтобы покрыть эти расходы”, — добавил он.