Доклад: Эстония — страна с самыми низкими налогами на имущество в ЕС(16)
”Налоговая система Эстонии опирается в основном на налоги на рабочую силу и на налоги на потребление. В то же время налоги на имущество используются для финансирования общественных расходов в меньшей степени, — сказал эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс. — В странах ЕС налоги на имущество составляют порядка 5% от общих доходов с налоговых поступлений. Если бы в Эстонии налоги на имущество достигли среднего показателя по ЕС, то в 2019 году это означало бы, что поступления в государственный бюджет составили бы более чем на 530 миллионов евро больше”.
Налоги на имущество включают в себя налоги на недвижимость, на нетто-активы, налоги на вступление в наследство и на подарки, а также налоги на финансовые сделки и сделки с капиталом, например, на операции с ценными бумагами и с долями предприятий. По словам Пийритса, во многих государствах ЕС (в том числе и в Эстонии), большую часть налогов на имущество составляют налоги на недвижимость.
В Эстонии основным налогом на имущество является земельный налог, который поступает на счет местных самоуправлений. ”К примеру, доля налогов на недвижимость от всех налоговых поступлений составила в Эстонии в 2019 году 0,6%. Средний показатель в Европейском союзе составил 3%. Начиная с 2012 года земельный налог в Эстонии оставался в пределах 60 миллионов евро в год”, — отметил Пийритс.
По словам Магнуса Пийритса, в будущем изменения в налоговой структуре Эстонии неизбежны. ”Ввиду сокращения трудоспособного населения, развития цифровых технологий и изменения форм труда налоги на рабочую силу больше не смогут эффективно покрывать государственные расходы. Если расходы останутся на том же уровне или вырастут, то придется найти возможности, чтобы покрыть эти расходы”, — добавил он.
По словам Пийритса, говоря о глобальных тенденциях, необходимо учитывать, что в последние десятилетия в мире усугубилось имущественное неравенство. ”Целых 45% имущества приходится на 1% самых зажиточных людей. Печать денег центральными банками также усугубляет неравенство, так как это приводит к росту цен на имущество”.
Помимо этого, при помощи новых инфотехнологических решений и более эффективного сотрудничества между странами усиливается борьба против скрытия имущества. ”Все это становится благодатной почвой для более широкого применения налогов на имущество. С другой стороны, возникают новые классы активов, например, криптовалюта, стоимость которых очень сложно оценить”, — добавил Пийритс.
Скачать краткий доклад ”Налоги на имущество в Эстонии и в Европейских странах” можно здесь.
В кратком докладе можно также прочитать о том, как в Финляндии облагается налогом наследство, а в Швейцарии — нетто-активы.
Одно из направлений исследований Центра мониторинга развития в 2021 году — ”Налоговая структура, которая выдержит проверку временем”. В рамках исследования авторы рассматривают, как покрыть расходы в условиях стареющего общества и как можно изменить налоговую систему на протяжении следующих 15 лет.
Центр мониторинга развития — это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики. Центр проводит исследовательские проекты для анализа долгосрочных тенденций развития эстонского общества и выявления новых тенденций и направлений развития.