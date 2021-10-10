Выборы 2021
10.10.2021, 11:20

С понедельника по четверг в Таллинне можно будет проголосовать на 31 избирательном участке

 
Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 17. oktoobril, eel- ja e-hääletus algab 11. oktoobril.
Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 17. oktoobril, eel- ja e-hääletus algab 11. oktoobril.
Foto: Anni Õnneleid
С понедельника, 11 октября, по четверг, 14 октября, на муниципальных выборах в Таллинне можно будет проголосовать на любом избирательном участке вне зависимости от места жительства, будет открыт 31 участок. Помимо избирательных участков, которые будут работать в помещениях, можно будет проголосовать на свежем воздухе в специально оборудованных палатках. На избирательных участках не будет осуществляться проверка Covid-сертификатов.

По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, все обладающие правом голоса избиратели приглашаются к участию в выборах.

”Мы приложили усилия, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, каждый получил возможность безопасно отдать свой голос. По сравнению с прошлыми выборами, в период предварительного голосования будет открыто в три раза больше избирательных участков, что позволит обеспечить рассредоточение людей. Все работающие на избирательных участках люди будут использовать средства индивидуальной защиты, и мы ждем того же от избирателей, — сказал Лелло. — На избирательных участках не будут проверять, вакцинирован ли человек, однако мы просим носить маску. При необходимости маска будет выдана на месте”.

”Каждый сможет выбрать удобный для себя способ голосования: на парковках крупнейших торговых центров и Центрального рынка будет возможность проголосовать на свежем воздухе. Открытые в торговых центрах избирательные участки позволят обеспечить рассредоточение людей, — добавил Лелло. — Заболевшие коронавирусом или находящиеся в карантине горожане смогут заказать в районной управе урну для голосования на дом в пятницу, субботу или воскресенье. Также есть возможность проголосовать бесконтактным способом — электронно”.

Неделя выборов начнется в понедельник, 11 октября, и завершится в воскресенье, 17 октября.

Электронное голосование продлится с 9.00 понедельника, 11 октября, до 20.00 субботы, 16 октября на странице valimised.ee. Для участия в электронном голосовании требуется наличие компьютера с доступом в интернет, а также mobiil-ID или ID-карты с действующими сертификатами (необходимо знать коды PIN1 и PIN2). Избиратели, проголосовавшие в электронном виде, имеют право изменить свой голос, подав бюллетень на избирательном участке в день выборов, 17 октября.

Для участия в выборах на избирательном участке следует предъявить действующее удостоверение личности, например, ID-карту, паспорт, карту вида на жительство или водительские права.

Где можно проголосовать?


С понедельника, 11 октября, по четверг, 14 октября, с 12.00 до 20.00 можно проголосовать на любом избирательном участке местного самоуправления при торговых и прочих центрах вне зависимости от места жительства. В 2021 году в Таллинне будет открыт 31 такой участок. На любом из участков предварительного голосования с понедельника по четверг смогут отдать голос избиратели всех округов. Эти участки будут работать в крупнейших торговых центрах и прочих легкодоступных местах, что позволит сделать участие в голосовании максимально удобным. В Таллинне в этот раз будет открыто в три раза больше участков для предварительного голосования, чем во время прошлых муниципальных выборов, когда их было всего девять.

Список избирательных участков для предварительного голосования, которые будут работать с 12.00 до 20.00 в период с 11 по 14 октября, можно найти здесь.

С пятницы по воскресенье (в пятницу, 15 октября, и в субботу, 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00) обладающие избирательным правом жители Таллинна смогут проголосовать на любом избирательном участке своего района. Избиратель более не привязан к конкретному избирательному участку — он может проголосовать на любом участке своего избирательного округа, то есть своего района. В общей сложности будут открыты 95 избирательных участков. Большинство из них размещены в тех же местах, что и на прошлых выборах.

Список избирательных участков, которые будут работать 15 и 16 октября с 12.00 до 20.00, здесь.

Список избирательных участков, которые будут работать в день выборов, 17 октября, с 9.00 до 20.00, здесь.

Кто имеет право голоса?


Наряду с гражданами Эстонии, избирательным правом на выборах в собрания местных самоуправлений обладают также граждане других государств Европейского союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство (в том числе граждане РФ, Украины, Белоруссии и других стран, а также обладатели ”серых паспортов”).

Поскольку Великобритания покинула Европейский союз, граждане этой страны также смогут проголосовать только в том случае, если они имеют долгосрочный или постоянный вид на жительство.

Правом голоса на выборах в городское собрание обладают жители Таллинна, достигшие 16-летнего возраста по состоянию на 17 октября. Лица в возрасте 16 лет и старше впервые получили возможность участвовать в муниципальных выборах в 2017 году.

Чтобы отдать голос на выборах в Таллиннское горсобрание, избиратель должен являться зарегистрированным жителем города Таллинна по состоянию на 17 сентября 2021 г. Проверить данные о своем месте жительства можно на портале rahvastikuregister.ee, пройдя аутентификацию с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID.

За кого можно отдать голос?


В Таллинне избиратель может проголосовать только за кандидата, баллотирующегося в его районе. Таллинн разделен на восемь избирательных округов, соответствующих районам города. В каждом избирательном округе свой список кандидатов. В общей сложности на выборы в Таллиннское городское собрание зарегистрировано 1183 кандидата, из них в Хааберсти — 148, в Кесклинне — 182, в Кристийне — 114, в Ласнамяэ — 194, в Мустамяэ — 166, в Нымме — 131, в Пирита — 98 и в Пыхья-Таллинне — 150.

Как можно проголосовать на дому?


По состоянию здоровья либо иной веской причине избиратель может ходатайствовать о голосовании на дому. Голосование на дому проходит с пятницы по воскресенье, 15-17 октября, с 9 до 20 часов. Ходатайствовать о голосовании на дому избиратель может в случае, если находится районе, где зарегистрировано его место жительства.

Избирателю следует позвонить в районную управу или представить письменное ходатайство об организации голосования на дому не позднее 14.00 воскресенья, 17 октября 2021 года. Бланк ходатайства можно скачать по ссылке.

Заверенное цифровой подписью ходатайство о голосовании на дому можно представить в районную управу электронным письмом по адресам, перечисленным на сайте.

По телефону о возможности голосования на дому можно ходатайствовать 15 и 16 октября 2021 года с 12 до 20 часов, а также в день выборов, 17 октября, с 9 до 14 часов по телефонам районной управы по месту жительства: Хааберсти — 640 4815, 640 4816; Кесклинн — 645 7855, 645 7850; 645 7854; Кристийне — 645 7127, 645 7128; Ласнамяэ — 645 7740, 645 7732; Мустамяэ — 645 7512, 645 7515; Нымме — 645 7318, 645 7313; Пирита — 645 7641; Пыхья-Таллинн — 645 7057, 645 7055.

Избирательные участки для предварительного голосования (открыты с понедельника по четверг, с 11 по 14 октября, с 12.00 до 20.00):


Хааберсти

ТЦ Rocca al Mare, Палдиски мнт., 102;

Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ 148;

Парковка Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148.

Кесклинн

Парковка Центрального рынка, ул. Ластекоду, 11b;

Таллиннский университет, Нарва мнт., 25;

ТЦ Solaris, Эстония пст., 9;

Таллиннская высшая техническая школа, Пярну мнт., 62/1.

Кристийне

ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;

Здание районной управы Кристийне, ул. Металли, 5;

Магазин Rimi, Сыпрузе пст., 174.

Ласнамяэ

Maxima XX, Паэпарги, ул. Паэпарги, 57;

Maxima XX, Смуули, Смуули теэ, 9;

ТЦ Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13;

Maxima XXX, Линнамяэ, Линнамяэ теэ, 57;

ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;

ТЦ Kärberi, ул. Кярбери, 20;

ТЦ Ülemiste, ул. Суур-Сыямяэ, 4;

Двор спортивного центра Тондираба, ул. Варраку, 14.

Мустамяэ

ТЦ Mustamäe, Таммсааре теэ, 104a;

ТЦ Magistrali, Сыпрузе пст., 201;

Парковка мустамяэского культурного центра ”Кая”, Вильде теэ, 118b;

ТЦ Mustika, ул. Карьявялья, 4.

Нымме

ТЦ Järve, Пярну мнт., 238;

Культурный центр Нымме, пл. Туру, 2.

Пирита

Здание районной управы Пирита, Клоостри теэ, 6;

Selver, Пирита, Румму теэ, 4;

Таллиннский ботанический сад, Клоостриметса теэ, 52.

Пыхья-Таллинн

Пыхья-Таллиннский молодежный центр, ул. Копли, 98;

ТЦ Stroomi, ул. Туулемаа, 20;

Основная школа Карьямаа, ул. Карьямаа, 1;

Двор районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Кари, 13.

В пятницу и субботу, 15 и 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00 будут открыты следующие избирательные участки:


Хааберсти

Таллиннский ыйсмяэский русский лицей, Ыйсмяэ теэ, 28;

Русская гимназия Хааберсти, Ыйсмяэ теэ, 132;

Таллиннская ыйсмяэская гимназия, Ыйсмяэ теэ, 50;

Таллиннская гимназия Мустйыэ, Палдиски мнт., 83;

Таллиннская гимназия Ярвеотса, Ярвеотса теэ, 31;

Здание районной управы Хааберсти, Эхитаяте теэ, 109a;

ТЦ Rocca al Mare, Палдиски мнт., 102;

Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148;

Астангуский центр профреабилитации, ул. Астангу, 27;

Парковка Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148.

Кесклинн

Парковка Центрального рынка, ул. Ластекоду, 11b;

Здание начальных классов гимназии Якоба Вестхольма, ул. Луйзе, 38;

Таллиннский университет, Нарва мнт., 25;

Баня Raua, ул. Рауа, 23;

Таллиннский детский сад Кийза, ул. Кийза, 6;

Кадриоргская немецкая гимназия, ул. Гонсиори, 38;

ТЦ Solaris, Эстония пст., 9;

Здание Таллиннской городской управы, пл. Вабадузе, 7;

Таллиннская кесклиннаская русская гимназия, здание Юхкентали, ул. Юхкентали, 36;

Таллиннская школа Сюдалинна, Лийвалайа, 23;

Таллиннская общая гимназия, Пярну мнт., 71;

Таллиннская высшая техническая школа, Пярну мнт., 62.

Кристийне

ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;

Здание районной управы Кристийне, ул. Металли, 5;

Таллиннская лиллекюлаская гимназия, ул. Кульднока, 24;

Магазин Rimi, Сыпрузе пст., 174;

Таллиннская кристийнеская гимназия, Нымме теэ, 32;

Таллиннский университет, здание Ряэгу, ул. Ряэгу, 49;

Таллиннская тондиская школа, ул. Тонди, 40;

Спортивный центр Forus, ул. Сыякооли, 10.

Ласнамяэ

Таллиннская школа обслуживания, ул. Маяка, 2;

Ласнамяэский спорткомплекс, ул. Паэ, 1;

Здание ласнамяэской районной управы, ул. Палласти, 54;

Ласнамяэская гимназия, ул. Паэ, 59;

Maxima XX, Паэпарги, ул. Паэпарги, 57;

Maxima XX, Смуули, Смуули теэ, 9;

Культурный центр ”Линдакиви”, ул. Коорти, 22;

Таллиннская гимназия Лаагна, ул. Викерлазе, 16;

Ласнамяэская русская гимназия, ул. Коорти, 23;

Таллиннская гимназия для взрослых, ул. Мартса, 2;

ТЦ Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13;

Таллиннская махтраская основная школа, ул. Махтра, 60;

Таллиннская куристикуская гимназия, ул. Кярбери, 9;

Таллиннский линнамяэский русский лицей, Линнамяэ теэ, 10;

Maxima XXX, Линнамяэ, Линнамяэ теэ, 57;

Гимназическое здание Таллиннского линнамяэского русского лицея, Ляэнемере теэ, 31;

Таллиннская ляэнемереская гимназия, ул. Вормси, 3;

ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;

ТЦ Kärberi, ул. Кярбери, 20;

ТЦ Ülemiste, ул. Суур-Сыямяэ, 4;

ТЦ Vikerlase, ул. Викерлазе, 19;

Парковка спортивного центра Тондираба, ул. Варраку, 14.

Мустамяэ

ТЦ Mustamäe, Таммсааре теэ, 104a;

Школьное здание Вильде теэ, 69;

Дневной центр Мустамяэ, Эхитаяте теэ, 82;

ТЦ Magistrali, Сыпрузе пст., 201;

ТЦ Mustamäe Kodukeskus, Сютисте теэ, 30;

Свободная академия ”Норд”, ул. Сийли, 14;

Парковка мустамяэского культурного центра ”Кая”, Вильде теэ, 118b;

Библиотека Кянну Кукк, Вильде теэ, 72;

Таллиннский технический университет, Эхитаяте теэ, 5;

Библиотека Сяэзе, Сыпрузе пст., 186;

ТЦ Mustika, ул. Карьявялья, 4.

Нымме

ТЦ Järve, Пярну мнт., 238;

Ныммеский культурный центр, пл. Туру, 2;

Таллиннская рахумяэская основная школа, Вабадузе пст., 50;

Парковка Ныммеского социального дома, ул. Пихлака, 12;

Ныммеская школа по интересам, ул. Нурме, 40;

Ныммеское здание Таллиннской ныммеской гимназии, ул. Раудтеэ, 73;

Таллиннская музыкальная средняя школа, Вабадузе пст., 130;

Ныммеская школа по интересам, здание Викеркааре, ул. Викеркааре, 10;

Таллиннская кивимяэская основная школа, ул. Леэги, 14;

Пяэскюлаская библиотека, Пярну мнт., 480a;

Ныммеский спортивный центр, ул. Кюльмаллика, 15.

Пирита

Центр досуга Мяхе, Мугула теэ, 17a;

Таллиннский детский сад Падрику, Падрику теэ, 10;

Здание районной управы Пирита, Клоостри теэ, 6;

Центр досуга Козе, Рахвакооли теэ, 3;

Меривяльяская школа, Хеки теэ, 16;

Selver, Пирита, Румму теэ, 4;

Таллиннский ботанический сад, Клоостриметса теэ, 52.

Пыхья-Таллинн

Таллиннская художественная гимназия, ул. Копли, 102a;

Пыхья-Таллиннский молодежный центр, ул. Копли, 98;

Детский сад Пельгуранна, ул. Пельгуранна, 49;

ТЦ Stroomi, ул. Туулемаа, 20;

Основная школа Карьямаа, ул. Карьямаа, 1;

Таллиннский культурный центр ”Сальме”, ул. Сальме, 12;

Здание районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Нийне, 2;

Эхтеская гуманитарная гимназия, ул. Эхте, 9;

Школа XXI века, ул. Сыле, 40;

Ристикуская основная школа, ул. Ристику, 69;

Таллиннская европейская школа, ул. Техника, 18;

Пельгулиннаская гимназия, ул. Мулла, 7;

Бывшее здание Таллиннской коплиской школы по интересам, ул. Лина, 8;

Двор районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Кари, 13.

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