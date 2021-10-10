С понедельника по четверг в Таллинне можно будет проголосовать на 31 избирательном участке
По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, все обладающие правом голоса избиратели приглашаются к участию в выборах.
”Мы приложили усилия, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, каждый получил возможность безопасно отдать свой голос. По сравнению с прошлыми выборами, в период предварительного голосования будет открыто в три раза больше избирательных участков, что позволит обеспечить рассредоточение людей. Все работающие на избирательных участках люди будут использовать средства индивидуальной защиты, и мы ждем того же от избирателей, — сказал Лелло. — На избирательных участках не будут проверять, вакцинирован ли человек, однако мы просим носить маску. При необходимости маска будет выдана на месте”.
”Каждый сможет выбрать удобный для себя способ голосования: на парковках крупнейших торговых центров и Центрального рынка будет возможность проголосовать на свежем воздухе. Открытые в торговых центрах избирательные участки позволят обеспечить рассредоточение людей, — добавил Лелло. — Заболевшие коронавирусом или находящиеся в карантине горожане смогут заказать в районной управе урну для голосования на дом в пятницу, субботу или воскресенье. Также есть возможность проголосовать бесконтактным способом — электронно”.
Неделя выборов начнется в понедельник, 11 октября, и завершится в воскресенье, 17 октября.
Электронное голосование продлится с 9.00 понедельника, 11 октября, до 20.00 субботы, 16 октября на странице valimised.ee. Для участия в электронном голосовании требуется наличие компьютера с доступом в интернет, а также mobiil-ID или ID-карты с действующими сертификатами (необходимо знать коды PIN1 и PIN2). Избиратели, проголосовавшие в электронном виде, имеют право изменить свой голос, подав бюллетень на избирательном участке в день выборов, 17 октября.
Для участия в выборах на избирательном участке следует предъявить действующее удостоверение личности, например, ID-карту, паспорт, карту вида на жительство или водительские права.
Где можно проголосовать?
С понедельника, 11 октября, по четверг, 14 октября, с 12.00 до 20.00 можно проголосовать на любом избирательном участке местного самоуправления при торговых и прочих центрах вне зависимости от места жительства. В 2021 году в Таллинне будет открыт 31 такой участок. На любом из участков предварительного голосования с понедельника по четверг смогут отдать голос избиратели всех округов. Эти участки будут работать в крупнейших торговых центрах и прочих легкодоступных местах, что позволит сделать участие в голосовании максимально удобным. В Таллинне в этот раз будет открыто в три раза больше участков для предварительного голосования, чем во время прошлых муниципальных выборов, когда их было всего девять.
Список избирательных участков для предварительного голосования, которые будут работать с 12.00 до 20.00 в период с 11 по 14 октября, можно найти здесь.
С пятницы по воскресенье (в пятницу, 15 октября, и в субботу, 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00) обладающие избирательным правом жители Таллинна смогут проголосовать на любом избирательном участке своего района. Избиратель более не привязан к конкретному избирательному участку — он может проголосовать на любом участке своего избирательного округа, то есть своего района. В общей сложности будут открыты 95 избирательных участков. Большинство из них размещены в тех же местах, что и на прошлых выборах.
Список избирательных участков, которые будут работать 15 и 16 октября с 12.00 до 20.00, здесь.
Список избирательных участков, которые будут работать в день выборов, 17 октября, с 9.00 до 20.00, здесь.
Кто имеет право голоса?
Наряду с гражданами Эстонии, избирательным правом на выборах в собрания местных самоуправлений обладают также граждане других государств Европейского союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство (в том числе граждане РФ, Украины, Белоруссии и других стран, а также обладатели ”серых паспортов”).
Поскольку Великобритания покинула Европейский союз, граждане этой страны также смогут проголосовать только в том случае, если они имеют долгосрочный или постоянный вид на жительство.
Правом голоса на выборах в городское собрание обладают жители Таллинна, достигшие 16-летнего возраста по состоянию на 17 октября. Лица в возрасте 16 лет и старше впервые получили возможность участвовать в муниципальных выборах в 2017 году.
Чтобы отдать голос на выборах в Таллиннское горсобрание, избиратель должен являться зарегистрированным жителем города Таллинна по состоянию на 17 сентября 2021 г. Проверить данные о своем месте жительства можно на портале rahvastikuregister.ee, пройдя аутентификацию с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID.
За кого можно отдать голос?
В Таллинне избиратель может проголосовать только за кандидата, баллотирующегося в его районе. Таллинн разделен на восемь избирательных округов, соответствующих районам города. В каждом избирательном округе свой список кандидатов. В общей сложности на выборы в Таллиннское городское собрание зарегистрировано 1183 кандидата, из них в Хааберсти — 148, в Кесклинне — 182, в Кристийне — 114, в Ласнамяэ — 194, в Мустамяэ — 166, в Нымме — 131, в Пирита — 98 и в Пыхья-Таллинне — 150.
Как можно проголосовать на дому?
По состоянию здоровья либо иной веской причине избиратель может ходатайствовать о голосовании на дому. Голосование на дому проходит с пятницы по воскресенье, 15-17 октября, с 9 до 20 часов. Ходатайствовать о голосовании на дому избиратель может в случае, если находится районе, где зарегистрировано его место жительства.
Избирателю следует позвонить в районную управу или представить письменное ходатайство об организации голосования на дому не позднее 14.00 воскресенья, 17 октября 2021 года. Бланк ходатайства можно скачать по ссылке.
Заверенное цифровой подписью ходатайство о голосовании на дому можно представить в районную управу электронным письмом по адресам, перечисленным на сайте.
По телефону о возможности голосования на дому можно ходатайствовать 15 и 16 октября 2021 года с 12 до 20 часов, а также в день выборов, 17 октября, с 9 до 14 часов по телефонам районной управы по месту жительства: Хааберсти — 640 4815, 640 4816; Кесклинн — 645 7855, 645 7850; 645 7854; Кристийне — 645 7127, 645 7128; Ласнамяэ — 645 7740, 645 7732; Мустамяэ — 645 7512, 645 7515; Нымме — 645 7318, 645 7313; Пирита — 645 7641; Пыхья-Таллинн — 645 7057, 645 7055.
Избирательные участки для предварительного голосования (открыты с понедельника по четверг, с 11 по 14 октября, с 12.00 до 20.00):
Хааберсти
ТЦ Rocca al Mare, Палдиски мнт., 102;
Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ 148;
Парковка Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148.
Кесклинн
Парковка Центрального рынка, ул. Ластекоду, 11b;
Таллиннский университет, Нарва мнт., 25;
ТЦ Solaris, Эстония пст., 9;
Таллиннская высшая техническая школа, Пярну мнт., 62/1.
Кристийне
ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;
Здание районной управы Кристийне, ул. Металли, 5;
Магазин Rimi, Сыпрузе пст., 174.
Ласнамяэ
Maxima XX, Паэпарги, ул. Паэпарги, 57;
Maxima XX, Смуули, Смуули теэ, 9;
ТЦ Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13;
Maxima XXX, Линнамяэ, Линнамяэ теэ, 57;
ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;
ТЦ Kärberi, ул. Кярбери, 20;
ТЦ Ülemiste, ул. Суур-Сыямяэ, 4;
Двор спортивного центра Тондираба, ул. Варраку, 14.
Мустамяэ
ТЦ Mustamäe, Таммсааре теэ, 104a;
ТЦ Magistrali, Сыпрузе пст., 201;
Парковка мустамяэского культурного центра ”Кая”, Вильде теэ, 118b;
ТЦ Mustika, ул. Карьявялья, 4.
Нымме
ТЦ Järve, Пярну мнт., 238;
Культурный центр Нымме, пл. Туру, 2.
Пирита
Здание районной управы Пирита, Клоостри теэ, 6;
Selver, Пирита, Румму теэ, 4;
Таллиннский ботанический сад, Клоостриметса теэ, 52.
Пыхья-Таллинн
Пыхья-Таллиннский молодежный центр, ул. Копли, 98;
ТЦ Stroomi, ул. Туулемаа, 20;
Основная школа Карьямаа, ул. Карьямаа, 1;
Двор районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Кари, 13.
В пятницу и субботу, 15 и 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00 будут открыты следующие избирательные участки:
Хааберсти
Таллиннский ыйсмяэский русский лицей, Ыйсмяэ теэ, 28;
Русская гимназия Хааберсти, Ыйсмяэ теэ, 132;
Таллиннская ыйсмяэская гимназия, Ыйсмяэ теэ, 50;
Таллиннская гимназия Мустйыэ, Палдиски мнт., 83;
Таллиннская гимназия Ярвеотса, Ярвеотса теэ, 31;
Здание районной управы Хааберсти, Эхитаяте теэ, 109a;
ТЦ Rocca al Mare, Палдиски мнт., 102;
Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148;
Астангуский центр профреабилитации, ул. Астангу, 27;
Парковка Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148.
Кесклинн
Парковка Центрального рынка, ул. Ластекоду, 11b;
Здание начальных классов гимназии Якоба Вестхольма, ул. Луйзе, 38;
Таллиннский университет, Нарва мнт., 25;
Баня Raua, ул. Рауа, 23;
Таллиннский детский сад Кийза, ул. Кийза, 6;
Кадриоргская немецкая гимназия, ул. Гонсиори, 38;
ТЦ Solaris, Эстония пст., 9;
Здание Таллиннской городской управы, пл. Вабадузе, 7;
Таллиннская кесклиннаская русская гимназия, здание Юхкентали, ул. Юхкентали, 36;
Таллиннская школа Сюдалинна, Лийвалайа, 23;
Таллиннская общая гимназия, Пярну мнт., 71;
Таллиннская высшая техническая школа, Пярну мнт., 62.
Кристийне
ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;
Здание районной управы Кристийне, ул. Металли, 5;
Таллиннская лиллекюлаская гимназия, ул. Кульднока, 24;
Магазин Rimi, Сыпрузе пст., 174;
Таллиннская кристийнеская гимназия, Нымме теэ, 32;
Таллиннский университет, здание Ряэгу, ул. Ряэгу, 49;
Таллиннская тондиская школа, ул. Тонди, 40;
Спортивный центр Forus, ул. Сыякооли, 10.
Ласнамяэ
Таллиннская школа обслуживания, ул. Маяка, 2;
Ласнамяэский спорткомплекс, ул. Паэ, 1;
Здание ласнамяэской районной управы, ул. Палласти, 54;
Ласнамяэская гимназия, ул. Паэ, 59;
Maxima XX, Паэпарги, ул. Паэпарги, 57;
Maxima XX, Смуули, Смуули теэ, 9;
Культурный центр ”Линдакиви”, ул. Коорти, 22;
Таллиннская гимназия Лаагна, ул. Викерлазе, 16;
Ласнамяэская русская гимназия, ул. Коорти, 23;
Таллиннская гимназия для взрослых, ул. Мартса, 2;
ТЦ Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13;
Таллиннская махтраская основная школа, ул. Махтра, 60;
Таллиннская куристикуская гимназия, ул. Кярбери, 9;
Таллиннский линнамяэский русский лицей, Линнамяэ теэ, 10;
Maxima XXX, Линнамяэ, Линнамяэ теэ, 57;
Гимназическое здание Таллиннского линнамяэского русского лицея, Ляэнемере теэ, 31;
Таллиннская ляэнемереская гимназия, ул. Вормси, 3;
ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;
ТЦ Kärberi, ул. Кярбери, 20;
ТЦ Ülemiste, ул. Суур-Сыямяэ, 4;
ТЦ Vikerlase, ул. Викерлазе, 19;
Парковка спортивного центра Тондираба, ул. Варраку, 14.
Мустамяэ
ТЦ Mustamäe, Таммсааре теэ, 104a;
Школьное здание Вильде теэ, 69;
Дневной центр Мустамяэ, Эхитаяте теэ, 82;
ТЦ Magistrali, Сыпрузе пст., 201;
ТЦ Mustamäe Kodukeskus, Сютисте теэ, 30;
Свободная академия ”Норд”, ул. Сийли, 14;
Парковка мустамяэского культурного центра ”Кая”, Вильде теэ, 118b;
Библиотека Кянну Кукк, Вильде теэ, 72;
Таллиннский технический университет, Эхитаяте теэ, 5;
Библиотека Сяэзе, Сыпрузе пст., 186;
ТЦ Mustika, ул. Карьявялья, 4.
Нымме
ТЦ Järve, Пярну мнт., 238;
Ныммеский культурный центр, пл. Туру, 2;
Таллиннская рахумяэская основная школа, Вабадузе пст., 50;
Парковка Ныммеского социального дома, ул. Пихлака, 12;
Ныммеская школа по интересам, ул. Нурме, 40;
Ныммеское здание Таллиннской ныммеской гимназии, ул. Раудтеэ, 73;
Таллиннская музыкальная средняя школа, Вабадузе пст., 130;
Ныммеская школа по интересам, здание Викеркааре, ул. Викеркааре, 10;
Таллиннская кивимяэская основная школа, ул. Леэги, 14;
Пяэскюлаская библиотека, Пярну мнт., 480a;
Ныммеский спортивный центр, ул. Кюльмаллика, 15.
Пирита
Центр досуга Мяхе, Мугула теэ, 17a;
Таллиннский детский сад Падрику, Падрику теэ, 10;
Здание районной управы Пирита, Клоостри теэ, 6;
Центр досуга Козе, Рахвакооли теэ, 3;
Меривяльяская школа, Хеки теэ, 16;
Selver, Пирита, Румму теэ, 4;
Таллиннский ботанический сад, Клоостриметса теэ, 52.
Пыхья-Таллинн
Таллиннская художественная гимназия, ул. Копли, 102a;
Пыхья-Таллиннский молодежный центр, ул. Копли, 98;
Детский сад Пельгуранна, ул. Пельгуранна, 49;
ТЦ Stroomi, ул. Туулемаа, 20;
Основная школа Карьямаа, ул. Карьямаа, 1;
Таллиннский культурный центр ”Сальме”, ул. Сальме, 12;
Здание районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Нийне, 2;
Эхтеская гуманитарная гимназия, ул. Эхте, 9;
Школа XXI века, ул. Сыле, 40;
Ристикуская основная школа, ул. Ристику, 69;
Таллиннская европейская школа, ул. Техника, 18;
Пельгулиннаская гимназия, ул. Мулла, 7;
Бывшее здание Таллиннской коплиской школы по интересам, ул. Лина, 8;
Двор районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Кари, 13.