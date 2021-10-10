С понедельника по четверг в Таллинне можно будет проголосовать на 31 избирательном участке

Электронное голосование продлится с 9.00 понедельника, 11 октября, до 20.00 субботы, 16 октября на странице valimised.ee . Для участия в электронном голосовании требуется наличие компьютера с доступом в интернет, а также mobiil-ID или ID-карты с действующими сертификатами (необходимо знать коды PIN1 и PIN2). Избиратели, проголосовавшие в электронном виде, имеют право изменить свой голос, подав бюллетень на избирательном участке в день выборов, 17 октября.

”Каждый сможет выбрать удобный для себя способ голосования: на парковках крупнейших торговых центров и Центрального рынка будет возможность проголосовать на свежем воздухе. Открытые в торговых центрах избирательные участки позволят обеспечить рассредоточение людей, — добавил Лелло. — Заболевшие коронавирусом или находящиеся в карантине горожане смогут заказать в районной управе урну для голосования на дом в пятницу, субботу или воскресенье. Также есть возможность проголосовать бесконтактным способом — электронно”.

”Мы приложили усилия, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, каждый получил возможность безопасно отдать свой голос. По сравнению с прошлыми выборами, в период предварительного голосования будет открыто в три раза больше избирательных участков, что позволит обеспечить рассредоточение людей. Все работающие на избирательных участках люди будут использовать средства индивидуальной защиты, и мы ждем того же от избирателей, — сказал Лелло. — На избирательных участках не будут проверять, вакцинирован ли человек, однако мы просим носить маску. При необходимости маска будет выдана на месте”.

Где можно проголосовать?



С понедельника, 11 октября, по четверг, 14 октября, с 12.00 до 20.00 можно проголосовать на любом избирательном участке местного самоуправления при торговых и прочих центрах вне зависимости от места жительства. В 2021 году в Таллинне будет открыт 31 такой участок. На любом из участков предварительного голосования с понедельника по четверг смогут отдать голос избиратели всех округов. Эти участки будут работать в крупнейших торговых центрах и прочих легкодоступных местах, что позволит сделать участие в голосовании максимально удобным. В Таллинне в этот раз будет открыто в три раза больше участков для предварительного голосования, чем во время прошлых муниципальных выборов, когда их было всего девять.

Список избирательных участков для предварительного голосования, которые будут работать с 12.00 до 20.00 в период с 11 по 14 октября, можно найти здесь.

С пятницы по воскресенье (в пятницу, 15 октября, и в субботу, 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00) обладающие избирательным правом жители Таллинна смогут проголосовать на любом избирательном участке своего района. Избиратель более не привязан к конкретному избирательному участку — он может проголосовать на любом участке своего избирательного округа, то есть своего района. В общей сложности будут открыты 95 избирательных участков. Большинство из них размещены в тех же местах, что и на прошлых выборах.

Список избирательных участков, которые будут работать 15 и 16 октября с 12.00 до 20.00, здесь.

Список избирательных участков, которые будут работать в день выборов, 17 октября, с 9.00 до 20.00, здесь.

Кто имеет право голоса?



Наряду с гражданами Эстонии, избирательным правом на выборах в собрания местных самоуправлений обладают также граждане других государств Европейского союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство (в том числе граждане РФ, Украины, Белоруссии и других стран, а также обладатели ”серых паспортов”).