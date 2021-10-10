Последняя прогулка этой осени с гидом пройдет в Торупилли

”В Кесклинне 21 микрорайон с интересной историей, с некоторыми из которых мы хотели познакомить во время наших бесплатных прогулок с гидами, которые проходили как на эстонском, так и русском языках. Последняя прогулка этой осени пройдет по микрорайону Торупилли, ранее всех желающих познакомили с историей микрорайона Китсекюла и Юхкентали, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Такую познавательную возможность мы предлагаем уже несколько лет и собираемся устраивать аналогичные прогулки и в будущем”.