Последняя прогулка этой осени с гидом пройдет в Торупилли
”В Кесклинне 21 микрорайон с интересной историей, с некоторыми из которых мы хотели познакомить во время наших бесплатных прогулок с гидами, которые проходили как на эстонском, так и русском языках. Последняя прогулка этой осени пройдет по микрорайону Торупилли, ранее всех желающих познакомили с историей микрорайона Китсекюла и Юхкентали, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Такую познавательную возможность мы предлагаем уже несколько лет и собираемся устраивать аналогичные прогулки и в будущем”.
Бесплатная прогулка продлится примерно час и пройдет под руководством опытных гидов Кристы Хейнпалу (на эстонском языке) и Эдуарда Кольхофа (на русском языке). Прогулка на русском языке начнется в 13:00. Встречаемся по адресу Крейцвальди, 23. Часом ранее в 12:00 пройдет прогулка на эстонском языке. Во время прогулки гиды познакомят с историей основания микрорайона и его главными достопримечательностями.