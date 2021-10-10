За сутки в Эстонии выявлено 815 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 10 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 205 человек. Всего в больницах 255 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 173, или 67,8%, и с завершенным курсом вакцинации 82, или 32,2%, .

За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни. Новых смертельных случаев не зарегистрировано.

За последние сутки проанализировали 5 348 результатов теста, из которых 815 оказались положительными. Из получивших положительный тест 550 не были вакцинированы и 265 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 047 доз вакцины, всего введено 1 387 772 дозы. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,6%.

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