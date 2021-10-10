Два ДТП в Ляэне-Вирумаа: BMW съехал в поле из-за лисы, Nissan столкнулся с Volkswagen на встречке

9 октября в 14:29 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Раквере в деревне Карунга, где 18-летний молодой человек на автомобиле BMW 520D пытался объехать находившуюся на проезжей части лису, затем потерял управление и съехал с дороги в поле. Водителя доставили в Ракверескую больницу.

В тот же день в 14:35 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья на 29-м километре шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева, где 67-летний мужчина на автомобиле Nissan Primastar отклонился на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Volkswagen Sharan, которым управлял 38-летний мужчина. Пассажирку Volkswagen, 37-летнюю женщину, доставили в Ракверескую больницу.