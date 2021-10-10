Уже сегодня! На Штромке состоится ярмарка

”Ярмарки в пляжном парке Штромки — это местная традиция. На ярмарке будет представлен богатый осенний выбор товаров — от грибов и ягод до хуторских продуктов и одежды. Хороший семейный день дополнят уличные кафе и аттракционы для детей”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что на ярмарку лучше приходить без машины, так как на бульваре Кольде, ведущем на Штромку, сейчас идут строительные работы.