ИССЛЕДОВАНИЕ | Рабочей силы стало меньше, чем до пандемии

Хотя во многих странах, особенно в Европе, активность в сфере найма является самой высокой за последние десятилетия, 69% работодателей отмечают, что им трудно найти на рынке труда людей с нужными навыками. Труднее всего найти подходящих работников для производства, финансового сектора, а также для сектора транспорта и логистики.

В рамках ежеквартального исследования ManpowerGroup было опрошено 45 000 работодателей в 43 странах мира. Цель опроса — выяснить, каковы ожидания рынка труда и планы найма на последний квартал этого года. Оптимизм предпринимателей в отношении создания рабочих мест неуклонно рос с конца прошлого года, а в настоящее время во многих странах он уже превысил уровень, имевший место до пандемии, и во всех странах он выше, чем в это же время в прошлом году. Пятнадцать стран демонстрируют в отношении набора персонала наиболее высокий оптимизм за почти шестидесятилетнюю историю проведения исследования, включая Финляндию, Швецию, Германию, Великобританию, Ирландию и США.

Работодателей спрашивали, что именно они готовы предложить потенциальным сотрудникам в условиях жесткой конкуренции. Наиболее часто упоминались образование и профессиональная подготовка (41%), гибкий рабочий график (39%), более высокая заработная плата (31%) и гибкость в выборе места выполнения работы (28%).

”Можно сказать, что после полутора лет потрясений вернулись золотые времена для ищущих работу, — отметил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — У людей, которые могут и хотят работать, сейчас масса возможностей, и если помимо желания есть еще особые навыки, подходящие черты характера и стремление постоянно учиться, то можно диктовать и зарплату, и другие условия. По сравнению с докризисным периодом работодатели стали проявлять значительно большую гибкость, и многие из них испытывают давление с точки зрения заработной платы. Но если фонд заработной платы ограничен, необходимо найти другие способы найти и удержать людей. Например, все больше сотрудников способны оценить возможности удаленной работы и специальные бонусы, такие как дополнительное медицинское или пенсионное страхование, в отношении чего от властей Эстонии ждут большего понимания и налоговых льгот”.