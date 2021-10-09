Строительство Rail Baltic и четырехполосных дорог: сроки поджимают и денег может не хватить

Согласно изначальному плану, первый поезд должен быть пущен по Rail Baltic в 2026 году. Однако, по словам руководителя эстонского филиала RB Rail Прийта Саука, график работ теперь надо пересмотреть.

Эстония уже получила деньги на строительство Rail Baltic в этом и следующем году — в основном они пойдут на строительство виадуктов и экодуктов. По словам Саука, изначально планировалось выполнить эти объекты к концу 2022 года, однако из-за пандемии срок отодвигается.