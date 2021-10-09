09.10.2021, 20:10
Строительство Rail Baltic и четырехполосных дорог: сроки поджимают и денег может не хватить(7)
Foto: www.railbaltica.org
Хотя финансирование крупных инфраструктурных проектов, таких как Rail Baltic и четырехполосные шоссе, гарантировано до следующего года, их дальнейшее развитие может застопориться из-за нехватки строительных мощностей, роста строительных цен и влияния пандемии. График строительства Rail Baltic уже сбился, пишет dv.ee.
Согласно изначальному плану, первый поезд должен быть пущен по Rail Baltic в 2026 году. Однако, по словам руководителя эстонского филиала RB Rail Прийта Саука, график работ теперь надо пересмотреть.
Эстония уже получила деньги на строительство Rail Baltic в этом и следующем году — в основном они пойдут на строительство виадуктов и экодуктов. По словам Саука, изначально планировалось выполнить эти объекты к концу 2022 года, однако из-за пандемии срок отодвигается.