Компенсацию за ущерб здоровью от коронавирусной вакцины можно требовать лишь с ее производителя

По словам главы отдела здравоохранения в Министерстве социальных дел Эстонии Хели Палусте, настолько серьезных случаев, при которых может обсуждаться выплата компенсации, скорее всего, довольно мало. А поскольку число таких случаев незначительно, то в Эстонии пока не считают создание такого центра экономически обоснованным.

Поскольку на вакцины от коронавируса в ЕС выдано условное разрешение на продажу, то ответственность за возможный ущерб здоровью лежит на фармацевтической компании.

"Следующим шагом для человека должно быть все-таки обращение к конкретному производителю со своим требованием о компенсации ущерба. Производитель оценит этот случай, могло ли это, по его оценке, быть вызвано вакциной, есть ли у него связанная с этим ответственность. Определенная ответственность лежит и на государстве. По сути, производитель в отношении этой ответственности за выплаченную компенсацию может предъявить требование государству", — добавила Палусте.

По данным Лекарственного департамента, ни один житель Эстонии пока не потребовал от фармацевтической компании компенсацию за побочные эффекты вакцинации.