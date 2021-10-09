Во время выплаты средств из второй пенсионной ступени активизировались и кибермошенники

По словам руководителя сферы кибербезопасности Telia Айгара Кяйса, количество различных фишинговых атак во время выплаты средств из пенсионных фондов II ступени практически удвоилось.

”С помощью фишинговых писем и атак киберпреступники пытаются обманом заставить человека ввести пароли для своего банковского счета, чтобы получить к нему доступ. В начале сентября мы увидели двукратное увеличение числа таких атак, и в первую очередь они были нацелены на клиентов банков”, — пояснил Кяйс.

Одна из наиболее распространенных схем преступников — это распространение фальшивых писем, которые призваны создать впечатление, будто сам банк пишет своим клиентам.

По словам Айгара Кяйса, большинство кибератак и фишинговых схем распространяется через электронную почту. ”Защитные фильтры электоронной почты Telia в Эстонии еженедельно задерживают около 5 миллионов подозрительных электронных писем, предотвращая их попадание к адресатам”, — добавил он.

По словам руководителя сферы кибербезопасности Telia, никогда нельзя по телефону или по электронной почте раскрывать информацию, связанную с учетными записями (PIN-коды, пароли) или кредитными картами.

”Ни один банк, телекоммуникационное предприятие, интернет-магазин, государственное учреждение или другое официальное предприятие никогда не попросит клиента предоставить свои пароли, PIN-коды и номера кредитных карт по телефону или ввести их в онлайн-форму из электронной почты”, — подчеркнул Кяйс.

Что еще можно сделать, чтобы время, проведенное в интернете, было максимально безопасным?

Не используйте слишком простые пароли и ни с кем ими не делитесь;

Используйте многоуровневую аутентификацию (2FA/MFA) для защиты своих устройств;

Личная информация должна оставаться конфиденциальной. Не сообщайте ее незнакомцам ни на улице, ни в интернете;

Бесплатных вещей не бывает. Скептически относитесь к бесплатным предложениям, розыгрышам и подаркам;

Обновляйте свои устройства и поддерживайте актуальность их программного обеспечения. Перед сдачей в переработку старого устройства удалите из устройства все свои данные;

Просмотрите настройки конфиденциальности в социальных сетях, т. е. кому и какая информация о вас доступна;

Используйте надежные устройства и подключение к интернету для доступа к своей информации;

Если возможно, используйте инструмент управления паролями, такой как Lastpass, Lockwise, 1password, Keepass и пр.;

Используйте программное обеспечение из законного и надежного источника.