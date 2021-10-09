09.10.2021, 19:10
ФОТО и ВИДЕО | Водитель на Bolt Drive въехал в фонарный столб, вырубив свет на улицах Пыхья-Таллинна
В ночь на субботу в Таллинне было совершено ДТП на арендованной машине Bolt Drive. В результате аварии отключился свет на нескольких близлежащих улицах.
Ночью в 4.20 поступило сообщение о ДТП на улице Ристику в Пыхья-Таллинне. Водитель на Hyundai от Bolt Drive врезался в фонарный столб.
Согласно показателям свидетелей, автомобиль ехал на большой скорости и врезался в столб, а водитель сбежал с места происшествия. Полиция потом задержала его.
Точные детали инцидента выясняются.