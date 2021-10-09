09.10.2021, 17:50
ФОТО | В президентском дворце представили сразу три портрета Керсти Кальюлайд, но висеть там будет только один(24)
Foto: Priit Simson
В субботу в президентском дворце в Кадриорге был представлен официальный портер президента Эстонии Керсти Кальюлайд авторства художницы Алисе Каск.
Если обычно президенту пишут только один портрет, то Каск создала целых три. Первый останется в Кадриорге, второй президент получит себе, а третий и самый большой отправится в частную коллекцию.
В понедельник у Керсти Кальюлайд заканчивается президентский срок и полномочия переходят к новому президенту Эстонии Алару Карису.