09.10.2021, 17:28
В Вильянди из-за столкновения двух автомобилей погиб человек. Ему стало плохо после аварии
Согласно первоначальным данным, Opel совершал поворот налево и выехал перед Mercedes-Benz, что привело к столкновению.
Водитель Mercedes получил легкие травмы, скорая доставила его в больницу на осмотр. С 75-летним водителем Opel сначала было все в порядке, но спустя минут 20 его самочувствие резко ухудшилось. Согласно данным, ему стало плохо со здоровьем и он скончался, несмотря на старания медиков.
Оба водители были пристегнуты, трезвы и имели права соответствующей категории. Детали инцидента выясняются.