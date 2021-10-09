В Вильянди из-за столкновения двух автомобилей погиб человек. Ему стало плохо после аварии

Водитель Mercedes получил легкие травмы, скорая доставила его в больницу на осмотр. С 75-летним водителем Opel сначала было все в порядке, но спустя минут 20 его самочувствие резко ухудшилось. Согласно данным, ему стало плохо со здоровьем и он скончался, несмотря на старания медиков.