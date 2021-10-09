Экономист: рост цен догнал рост заработной платы

Более дорогая энергия повышает цены. Хотя доля энергии в издержках производства различных товаров и услуг, как правило, невелика, рост цен ускоряется, поскольку в экономике высок спрос на различные товары и услуги, а в магазинах не хватает многих товаров. Ожидания потребителей относительно роста цен значительно выросли.

Цены на энергоносители выросли из-за быстрого восстановления экономики, неблагоприятных погодных условий и перебоев в энергоснабжении. По данным Swedbank , цены на энергоносители останутся высокими до весны, поскольку спрос на энергоносители высок, а предложение ограниченно. Цена на энергию сильно зависит от погоды осенью и зимой. Теплая зима уменьшит потребность в отоплении. При этом ветреная и дождливая погода могла бы стимулировать производство электроэнергии из ветра и воды, что является самым дешёвым способом производства электроэнергии.

Цены на газ также значительно выросли в сентябре. Согласно фьючерсам, рыночная цена на газ должна оставаться на очень высоком уровне до весны, а затем значительно упасть. Головокружительный рост цен на другие источники энергии привёл и к росту нефтяных цен. Цена на нефть в сентябре достигла 75 долларов за баррель. Стоимость моторного топлива за год выросла на четверть.

Электричество подорожало за год на целых 75 процентов. Биржевая цена на электроэнергию в сентябре установила новый рекорд. Погода не способствует производству электроэнергии из возобновляемых источников. Однако производство электроэнергии из невозобновляемых источников обходится дорого, поскольку цены на газ, древесину, уголь и квоты значительно выросли.

В ближайшие месяцы рост цен может ещё ускориться, поскольку в индекс цен вошли ещё не все подорожавшие энергоносители. Ожидается, что по итогам года цены вырастут примерно на 4 процента, поскольку в первой половине года инфляция была более медленной. Рост цен должен успокоиться во второй половине следующего года.



Энергия занимает относительно небольшую долю в бюджете средней семьи. Электричество и отопление вместе составляют 8 процентов среднего бюджета домохозяйства. Ещё 5% — на моторное топливо. Однако доля энергии, особенно отопления, значительно выше в бюджете более бедных семей. В одной пятой семей с самым низким доходом на электроэнергию и отопление приходится 16 процентов их общих затрат, в то время как в одной пятой самых богатых семей — только 6 процентов. Однако в этом году средняя зарплата и пенсия выросли как минимум на столько же, насколько и цены.

Повышение цен на энергоносители влияет и на компании, хотя доля затрат на электроэнергию в компаниях, как правило, невелика, всего 3 процента. В то же время есть компании, которые более серьёзно страдают от роста цен на энергоносители. Доля затрат на энергию в производственных затратах выше в энергетике, целлюлозно-бумажной промышленности и автомобильном транспорте. На последний сектор в первую очередь повлияла цена на дизельное топливо, которая, правда, выросла значительно меньше, чем стоимость газа или электроэнергии. Поскольку спрос остаётся высоким, особенно в промышленном секторе, более высокие производственные затраты могут быть компенсированы более высокими продажными ценами. Более крупные и энергоёмкие компании также обеспечили часть своих поставок энергии с помощью ранее заключённых контрактов, что снизило для них ценовое давление.

Более дорогая энергия оказывает определённое негативное влияние на экономику Эстонии и других стран нашего региона, за исключением Норвегии, которая в настоящее время имеет самый большой экспортный оборот нефти и газа за всю историю. Большинство стран Северной Европы и Балтии импортируют больше энергии, чем экспортируют, поэтому рост цен на энергоносители — плохая новость для них, даже если некоторые отрасли, такие как сланцевая промышленность Эстонии, получают выгоду от более высоких цен на энергоносители. Однако импорт энергоносителей Эстонии превышает экспорт всего на 0,5 процента ВВП, поскольку экспорт сланцевого масла и торфа в некоторой степени компенсирует импорт нефтепродуктов, газа и электроэнергии.

Более высокие цены пока не отпугнули потребителей. Розничные продажи в августе выросли на 9 процентов. Данные о мобильности показывают, что в начале октября людей в торговых центрах и развлекательных заведениях по-прежнему было больше, чем год назад. В то же время разрыв с прошлым годом уже не такой большой, как в предыдущие месяцы, и, учитывая текущие тенденции в отношении инфицирования, кажется, что мобильность людей снова начнёт снижаться в ближайшие месяцы.