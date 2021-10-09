09.10.2021, 17:10
ВИДЕО | Сумасшедший поступок! Под Нарвой опасный обгон чуть было не закончился лобовым столкновением
Читатель Delfi прислал видео опасной ситуации на ороге, произошедшей вблизи Нарвы. Водитель своим поведением подверг опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников движения.
Как вино на видео, водитель пошел на крайне опасный обгон, когда по полосе противоположного движения уже приближался другой автомобиль. В итоге он не смог вовремя перестроиться в свою полосу.
К счастью, другие два автомобиля подвинулись, фактически сделав на дороге из двух полос третью, и лобового столкновения удалось избежать.