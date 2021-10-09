Ивермектин: как фальшивые исследования создали "чудо-лекарство" от Covid-19

Один из независимых экспертов, доктор Кайл Шелдрик говорит, что среди исследований, якобы подтверждающих способность ивермектина предотвращать летальный исход при Covid-19, им не удалось найти "ни одного, которое не имело бы явных признаков фабрикации или серьезных недочетов, которые сводят результаты на нет".

По данным Би-би-си, более чем в трети из 26 проведенных проверок эффективности ивермектина для лечения Covid-19 есть серьезные ошибки или признаки мошенничества. Остальные исследования также не дают убедительных доказательств того, что прерапат действительно помогает при коронавирусе.

Активисты ссылаются на результаты научных исследований, которые медицинские авторитеты якобы игнорируют или даже скрывают от общества. Однако анализ, проведенный независимыми экспертами, заставляет сомневаться в их научной достоверности.

Доверие к ивермектину связано с сообщениями об успешных исследованиях его эффективности, после которых множество людей во всем мире начали принимать препарат.

Они обмениваются в социальных сетях советами, где достать ивермектин, и утверждают, что годятся даже его варианты, выпущенные для животных.

Медицинские власти США , Британии и ЕС считают, что доказательств эффективности ивермектина для лечения Covid-19 недостаточно, но его поборники, среди которых много идейных противников вакцинации, продолжают яростно отстаивать свое мнение.

Но с началом пандемии некоторые люди и группы стали заявлять, что ивермектин снижает смертность среди заболевших Covid-19, и громко, если не сказать скандально, требовать его массового использования.

Ивермектин - применяемое перорально средство от глистов, чесоточных клещей, вшей и других паразитов людей и животных. Его разработчики получили в 2015 году Нобелевскую премию по медицине.

Ученые решили проверить сведения об эффективности ивермектина для лечения коронавируса после того, как студент-медик Джек Лоуренс обнаружил серьезные недостатки в нашумевшем исследовании, которое было проведено в Египте. В числе прочего оказалось, что в тестировании фигурировали люди, на самом деле скончавшиеся до его начала. Журнал опубликовавший статью об исследовании, позже дезавуировал ее.

Тогда участники группы проверили все рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) ивермектина при лечении Covid-19, на которые ссылаются его апологеты. РКИ заключается в том, что одна группа пациентов получает определенный препарат, а другая - плацебо; подобный тип исследований считается самым точным.

Кроме того, эксперты изучили еще шесть основных наблюдательных исследований, во время которых отслеживалось состояние только пациентов, пожелавших принимать ивермектин. Такой метод не считается надежным, поскольку участники исследования могут быть предубеждены и сложно судить, был ли положительный эффект получен именно благодаря препарату.

Оказалось, что в пяти из 26 исследований есть признаки фальсификации данных, например, практически недостижимые цифры, или же целые ряды идентичных пациентов, показатели которых просто копировались.

Еще в пяти присутствовали явные тревожные сигналы: в них не согласовывались цифры, были неправильно подсчитаны проценты, либо об их проведении не знали местные органы здравоохранения.

Наконец, авторы еще 14 исследований отказались предоставить аналитикам собранные данные, что дало авторам определенные подозрения в фальсификациях.

Среди работ, которые изучали независимые эксперты, были также высококачественные исследования, проведенные по всему миру. Но серьезные проблемы обнаружились именно в тех, которые отстаивали эффективность ивермектина. Эксперты даже выявили закономерность - чем благоприятнее было исследование для этого препарата, тем сомнительнее оно оказывалось.