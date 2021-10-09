В будущем году Хааберсти получит новый центр для занятий спортом и проведения свободного времени
Центр построит Mapri Ehitus, архитектурное решение от Asum Arhitektid, внутренний дизайн сделает Nion, о наружной и внутренней графике позаботится Velvet.
Эдуард Бейлинсон, руководитель Таллиннской спортивной академии Калев сказал, что кроме баскетболистов, Ring станет настоящим домом для нескольких молодежных спортивных школ: ”В общей сложности здесь будет тренироваться примерно 1500 детей. Кроме баскетбола в центре будут играть в волейбол, пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжный теннис. Для пляжных видов спорта у нас будет подогретый песок. Также здесь появится школа дзюдо, танцевальная студия, зал для фитнеса и силовых тренировок Gym!, йога для взрослых и возможности для занятий тайжи. Здесь мы предполагаем проводить направленные на местную общину турниры ”Хааберстиская осень” и ”Хааберстиская весна” и международные соревнования, например, этапы Европейской молодежной баскетбольной лиги”.
Спортивная академия подыскивает себе помещения уже более 8 лет. ”У нас занимается около 500 школьников, и нехватка помещений ограничивает возможности нашего развития. Мы приняли участие в проведенном городом Таллинном конкурсе, выиграли его и получили договор на право застройки. Воздвигаемый центр соответствует концепции развития спортивной инфраструктуры Таллинна”,- добавил Бейлинсон. Строящийся при спортивном центре банный центр является давней мечтой проживших всю свою жизнь в Ыйсмяэ местных жителей, так как бассейнов здесь несколько, а приличных городских бань нет.
Калле Куусик, владелец занимающегося развитием Ring keskus предприятия Tallinna Spordibaasid сказал, что по примеру ставшего центром общины Viimsi SPA в Хааберсти хотят создать центр для занятий спортом и проведения свободного времени, куда кроме спортсменов будут приходить семьи вместе с друзьями для здорового времяпрепровождения. Открытие запланировано на май будущего года.
На первом этаже, на площади 2672,5 м2 расположен зал для игры в мяч — две полноразмерные тренировочные площадки для игры в баскетбол, зал можно приспособить для полноценной площадки для проведения игр лиги мастеров и сборной. Трибуны вмещают до 500 человек.
Песчаные площадки — три площадки для пляжного волейбола или пляжного тенниса с подогреваемым песком. Центр станет тренировочной площадкой для пляжного футбола, где дети и взрослые смогут заниматься круглый год. Командные раздевалки для тренеров, команд и участников спортивных лагерей. В зоне отдыха расположены бани и джакузи, бассейн. Кроме того кафе для спортсменов и местных жителей.
На втором этаже на площади 1200 м2 расположится спортивный клуб Gym! с самообслуживанием 24/7, кроме этого поддерживающие занятия спортом услуги, такие как физиотерапия и массаж, а также зона отдыха.
В здании будет и предназначенный для спортсменов хостел на 106 мест.
В подвальном этаже будет построен зал дзюдо с учебным классом, мультифункциональный тренировочный зал, а также танцевальный зал.