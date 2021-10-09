В будущем году Хааберсти получит новый центр для занятий спортом и проведения свободного времени

Центр построит Mapri Ehitus, архитектурное решение от Asum Arhitektid, внутренний дизайн сделает Nion, о наружной и внутренней графике позаботится Velvet.

Эдуард Бейлинсон, руководитель Таллиннской спортивной академии Калев сказал, что кроме баскетболистов, Ring станет настоящим домом для нескольких молодежных спортивных школ: ”В общей сложности здесь будет тренироваться примерно 1500 детей. Кроме баскетбола в центре будут играть в волейбол, пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжный теннис. Для пляжных видов спорта у нас будет подогретый песок. Также здесь появится школа дзюдо, танцевальная студия, зал для фитнеса и силовых тренировок Gym!, йога для взрослых и возможности для занятий тайжи. Здесь мы предполагаем проводить направленные на местную общину турниры ”Хааберстиская осень” и ”Хааберстиская весна” и международные соревнования, например, этапы Европейской молодежной баскетбольной лиги”.

Спортивная академия подыскивает себе помещения уже более 8 лет. ”У нас занимается около 500 школьников, и нехватка помещений ограничивает возможности нашего развития. Мы приняли участие в проведенном городом Таллинном конкурсе, выиграли его и получили договор на право застройки. Воздвигаемый центр соответствует концепции развития спортивной инфраструктуры Таллинна”,- добавил Бейлинсон. Строящийся при спортивном центре банный центр является давней мечтой проживших всю свою жизнь в Ыйсмяэ местных жителей, так как бассейнов здесь несколько, а приличных городских бань нет.

Калле Куусик, владелец занимающегося развитием Ring keskus предприятия Tallinna Spordibaasid сказал, что по примеру ставшего центром общины Viimsi SPA в Хааберсти хотят создать центр для занятий спортом и проведения свободного времени, куда кроме спортсменов будут приходить семьи вместе с друзьями для здорового времяпрепровождения. Открытие запланировано на май будущего года.