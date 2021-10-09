Как долго цена электричества будет высокой? Рассказывает эксперт

По словам экономического аналитика LHV Кристо Ааба, только "чрезвычайно теплая, дождливая и ветреная зима" может способствовать падению цен в ближайшем будущем. Это, с одной стороны, снизит спрос на электричество и в то же время позволит полностью использовать мощности по производству возобновляемой энергии.