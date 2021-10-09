09.10.2021, 15:10
Как долго цена электричества будет высокой? Рассказывает эксперт(17)
Foto: Madis Veltman
Электроэнергия, поступающая в дома, подорожала на 75% за год. Надолго ли сохранится рекордная цена? Аналитики предсказывают, что это еще не конец, пишет dv.ee.
По словам экономического аналитика LHV Кристо Ааба, только "чрезвычайно теплая, дождливая и ветреная зима" может способствовать падению цен в ближайшем будущем. Это, с одной стороны, снизит спрос на электричество и в то же время позволит полностью использовать мощности по производству возобновляемой энергии.
И все же, по словам Ааба, повышенный уровень цен на электроэнергию продлится как минимум до весны следующего года, когда можно ожидать его значительного снижения.