Экономика
09.10.2021, 15:10

Как долго цена электричества будет высокой? Рассказывает эксперт

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Elektri hind.
Elektri hind.
Foto: Madis Veltman
Электроэнергия, поступающая в дома, подорожала на 75% за год. Надолго ли сохранится рекордная цена? Аналитики предсказывают, что это еще не конец, пишет dv.ee.

По словам экономического аналитика LHV Кристо Ааба, только "чрезвычайно теплая, дождливая и ветреная зима" может способствовать падению цен в ближайшем будущем. Это, с одной стороны, снизит спрос на электричество и в то же время позволит полностью использовать мощности по производству возобновляемой энергии.

И все же, по словам Ааба, повышенный уровень цен на электроэнергию продлится как минимум до весны следующего года, когда можно ожидать его значительного снижения.

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