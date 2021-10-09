ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Пярну 61-летнего мужчины

В пятницу полиция получила сообщения, что жителя Пярну Арведа не видели уже неделю. 1 октября он закончил работу в центре Пярну и направился к своему дому в районе Юлеыэ, но так туда и не добрался.

Его мобильный телефон выключен. Как известно сейчас, похожего на арведа мужчину видели 1 октября вечером на променаде Йыэаэрде.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, лысый и с усами. На нем может быть надета черная куртка.

Полиция просит всех, кто его видел или что-либо знает, как можно скорее позвонить по номеру 112.