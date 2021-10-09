Правительство одобрило концепцию развития эстонского цифрового общества на следующее десятилетие

По словам премьер-министра Каи Каллас, план развития предусматривает создание сильной в цифровом плане Эстонии.

”В такой Эстонии мы всегда используем наилучшим образом постоянно развивающиеся возможности цифровых технологий на благо людей, экономики и общества. В такой Эстонии легко делать вещи, которые нам нужны или которые мы хотим делать. В такой Эстонии наша цифровая жизнь защищена, и мы смело можем двигаться вперед в цифровом развитии”, — подчеркнула премьер-министр. По ее словам, центральное место в новом плане развития занимают люди. ”Фактически, цель заключается в том, чтобы у жителей Эстонии был лучший опыт цифрового государства, была обеспечена безопасность действий в киберпространстве и повсюду в Эстонии были гарантированы хорошие и доступные коммуникационные соединения”.

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Сутта, новый план развития поставит перед эстонским цифровым тигром следующую цель, а государственный бюджет вместе с фондами Евросоюза заложит необходимую основу для следующего скачка в развитии и реализации плана. ”Цифровой тигр должен прыгать дальше, но для этого также должен быть хороший трамплин. В сильной цифровой Эстонии цифровые решения являются двигателем экономики и благоприятной почвой для создания будущих решений и инноваций”, — сказал Сутть.

План развития цифрового общества до 2030 года строится на трех столпах: развитие цифрового государства, государственная кибербезопасность и коммуникации.