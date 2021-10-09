Правительство одобрило концепцию развития эстонского цифрового общества на следующее десятилетие(2)
По словам премьер-министра Каи Каллас, план развития предусматривает создание сильной в цифровом плане Эстонии.
”В такой Эстонии мы всегда используем наилучшим образом постоянно развивающиеся возможности цифровых технологий на благо людей, экономики и общества. В такой Эстонии легко делать вещи, которые нам нужны или которые мы хотим делать. В такой Эстонии наша цифровая жизнь защищена, и мы смело можем двигаться вперед в цифровом развитии”, — подчеркнула премьер-министр. По ее словам, центральное место в новом плане развития занимают люди. ”Фактически, цель заключается в том, чтобы у жителей Эстонии был лучший опыт цифрового государства, была обеспечена безопасность действий в киберпространстве и повсюду в Эстонии были гарантированы хорошие и доступные коммуникационные соединения”.
По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Сутта, новый план развития поставит перед эстонским цифровым тигром следующую цель, а государственный бюджет вместе с фондами Евросоюза заложит необходимую основу для следующего скачка в развитии и реализации плана. ”Цифровой тигр должен прыгать дальше, но для этого также должен быть хороший трамплин. В сильной цифровой Эстонии цифровые решения являются двигателем экономики и благоприятной почвой для создания будущих решений и инноваций”, — сказал Сутть.
План развития цифрового общества до 2030 года строится на трех столпах: развитие цифрового государства, государственная кибербезопасность и коммуникации.
Для достижения цели развития цифрового государства запланированы мероприятия как для следующих скачков развития цифрового государства, например проактивных услуг и искусственного интеллекта, так и для обеспечения функционирования цифрового государства. В сфере кибербезопасности основное внимание уделяется модернизации государственного устройства, созданию потенциала для анализа рисков и воздействий, а также повышению возможностей обеспечения кибербезопасности. В сфере коммуникаций будут предприняты шаги по развитию правового пространства, сетей доступа и мобильной инфраструктуры, а также по поддержке разработки инновационных контент-услуг и бизнес-услуг.
По словам министра Андреса Сутта, для осуществления данной концепции необходим эффект от реализации нескольких различных планов развития, поскольку цифровое развитие зависит от многих факторов и сторон. ”В плане развития цифрового общества мы в качестве нововведения изложили конкретные ожидания к политикам в других областях в отношении совместного вклада, поскольку цифровое государство мы строим не в одиночку, а в сотрудничестве с другими министерствами и частным сектором”, — сказал Сутт.
Реализация плана развития происходит через ежегодно обновляемую программу развития цифрового общества. Реализацией руководит ведущая группа плана развития цифрового общества при министре предпринимательства и инфотехнологий. В группу входят высшие руководители государственных учреждений, представители местных самоуправлений и частного сектора, а также эксперты, которые тесно связаны с планом развития. За реализацию отвечает группа цифрового развития при Министерстве экономики и коммуникаций.