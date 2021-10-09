Эстонского чиновника Еврокомиссии приговорили к шести годам за решеткой за изнасилование подчиненной

Все началось в 2015 году в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе, когда директор по авиации и международным транспортным отношениям, 54-летний Маргус Рахуоя из Эстонии после корпоратива изнасиловал французскую коллегу. Она младше его на 20 лет и работала юридическим ассистентом.

Рахуоя утверждал, что секс произошел по обоюдному согласию. В 2019 году его приговорили к четырем годам заключения. Суд первой ступени посчитал, что отягчающим обстоятельством является то, что жертва была подчиненной Рахуоя. Суд исходил из результатов медицинского осмотра женщины, а также показаний коллеги, который заявил, что неоднократно слышал, как она отмахивается от приставаний начальства.

Однако адвокат жертвы обжаловал приговор и суд второй инстанции увеличил срок наказания до шести лет. Рахуоя останется на свободе, пока кассационный суд не вынесет окончательное решение по данному вопросу. Скорее всего, это произойдет не раньше начала 2022 года.

Согласно данным La Libre Belgique, Маргус Рахуоя до сих пор сохранил за собой свою зарплату директора, превышающую 14 000 евро нетто, хотя после обнародования информации об инциденте его трудовой договор приостановили. Его зарплату сократили лишь на пару месяцев.

Рахуоя раньше был членом кабинета вице-президента Еврокомисии Сийма Калласа и некоторое время занимал даже должность начальника. На должности директора по авиации и международным транспортным отношениям он руководил командой более 100 человек и косвенно курировал работу Европейского агентства по авиационной безопасности с более 500 сотрудниками.