Государство окажет поддержку демонстрирующим ответственное поведение домам попечения с высоким уровнем вакцинации
Как сказала премьер-министр Кая Каллас, в момент, когда эпидемия показывает тенденцию роста, необходимо вновь обратить повышенное внимание на все наиболее критические места, чтобы защитить самые уязвимые для COVID-19 группы риска. ”Правительство считает очень важным вопросом мотивацию домов попечения путем оказания дополнительной помощи, чтобы персонал, который обслуживает нуждающихся в опеке людей, был вакцинирован и чтобы вирус не нашел в домах престарелых новых жертв”.
На каждого работника, прошедшего полный курс вакцинации, планируется выплачивать пособие в размере 120 евро, если доля вакцинированных работников в учреждении составляет не менее 90%. Дом попечения имеет возможность увеличить сумму пособия на 50-90 процентов, если выполнит и рекомендацию в отношении вакцинации клиентов бустерной дозой. В этом случае дом попечения может получить пособие, в общей сложности, в размере от 180 до 228 евро на работника. Минимальная сумма пособия составит 1200 евро на одно учреждение. Общая стоимость предлагаемой меры поддержки 823 728 евро.
”Мы ставим своей целью добиться в максимальном количестве учреждений по социальному уходу как можно более высокой доли вакцинированных”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. ”Количество очагов COVID, возникших за последние недели в учреждениях по социальному уходу, вызывает тревогу. По состоянию на прошлую неделю, под наблюдением Департамента здоровья находилось 19 очагов в домах попечения, которыми охвачено 483 человека”, — отметила она. Министр подчеркнула, что мера поддержки как раз и призвана повысить общий уровень защищенности учреждений по социальному уходу. ”Из работающих в Эстонии 198 учреждений по социальному уходу в 116 еще не достигнута 90-процентная вакцинация”.
В октябре начнется вакцинация бустерной дозой лиц в возрасте старше 65 лет, с момента вакцинации которых прошло более полугода. По словам министра Рийсало, важно, чтобы вакцинация бустерной дозой была проведена в домах престарелых как можно быстрее. ”Весной мы видели, насколько эффективно вакцинация в домах престарелых помогла подавить вспышку заболевания, и теперь мы несем ответственность за то, чтобы защитить бустерной дозой от вируса наиболее уязвимых”. Как сказала министр, наряду с клиентами учреждений по социальному уходу в группу риска входит и большинство работников.
Работники и клиенты домов социального попечения могли вакцинироваться с начала года, так что сейчас у большинства из них полгода с момента прохождения курса вакцинации уже прошло.
По данным Департамента социального обеспечения, в учреждениях по социальному уходу, работающих круглосуточно, насчитывается 4150 работников, в том числе 2416 специалистов по уходу, а в учреждениях, предлагающих услугу специального ухода, насчитывается 1042 работника, включая 47 специалистов по уходу.
Соответствие требованиям ходатайствующего лица и ходатайства будет оценивать Департамент социального обеспечения, привлекая при необходимости Трудовую инспекцию, Больничную кассу, Департамент здоровья, Департамент статистики и Налогово-таможенный департамент. Министр социальной защиты сможет утвердить постановление о выплате пособия после принятия поправок к закону о государственном бюджете на 2021 год. Прием ходатайств начнется ориентировочно в декабре, подача ходатайств, а также принятие решений и выплаты пособий будут осуществляться в текущем порядке.