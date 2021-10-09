Государство окажет поддержку демонстрирующим ответственное поведение домам попечения с высоким уровнем вакцинации

Как сказала премьер-министр Кая Каллас, в момент, когда эпидемия показывает тенденцию роста, необходимо вновь обратить повышенное внимание на все наиболее критические места, чтобы защитить самые уязвимые для COVID-19 группы риска. ”Правительство считает очень важным вопросом мотивацию домов попечения путем оказания дополнительной помощи, чтобы персонал, который обслуживает нуждающихся в опеке людей, был вакцинирован и чтобы вирус не нашел в домах престарелых новых жертв”.

На каждого работника, прошедшего полный курс вакцинации, планируется выплачивать пособие в размере 120 евро, если доля вакцинированных работников в учреждении составляет не менее 90%. Дом попечения имеет возможность увеличить сумму пособия на 50-90 процентов, если выполнит и рекомендацию в отношении вакцинации клиентов бустерной дозой. В этом случае дом попечения может получить пособие, в общей сложности, в размере от 180 до 228 евро на работника. Минимальная сумма пособия составит 1200 евро на одно учреждение. Общая стоимость предлагаемой меры поддержки 823 728 евро.

”Мы ставим своей целью добиться в максимальном количестве учреждений по социальному уходу как можно более высокой доли вакцинированных”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. ”Количество очагов COVID, возникших за последние недели в учреждениях по социальному уходу, вызывает тревогу. По состоянию на прошлую неделю, под наблюдением Департамента здоровья находилось 19 очагов в домах попечения, которыми охвачено 483 человека”, — отметила она. Министр подчеркнула, что мера поддержки как раз и призвана повысить общий уровень защищенности учреждений по социальному уходу. ”Из работающих в Эстонии 198 учреждений по социальному уходу в 116 еще не достигнута 90-процентная вакцинация”.