"Полэкзит" и Евромайдан в Варшаве: чем чревато решение Конституционного суда Польши о приоритете польских законов над европейскими

Но на этот раз премьер Матеуш Моравецкий подал в Конституционный суд представление, в котором попросил судей объяснить, могут ли польские суды игнорировать польское же законодательство, если оно противоречит праву Евросоюза.

В принципе, подобные случаи — когда польские суды обращались к европейскому праву как к поводу не выполнять некоторые дискуссионные законы, принятые действующей властью, — были и раньше.

Очередной акт этой драмы разыгрался в марте этого года. Тогда Верховный административный суд Польши в одном из своих решений решил руководствоваться не польским законом, который ранее был раскритикован Евросоюзом, а решением Суда ЕС по этому же вопросу.

Все эти годы между Варшавой и Брюсселем шла оживленная переписка по этому поводу. Брюссель призывал привести польскую реформу к европейским стандартам. Варшава возражала: дескать, судебная система каждой отдельной страны — члена ЕС — это дело самой этой страны, а уж никак не Брюсселя.

Варшава реализовывала эту реформу под лозунгами о необходимости очищения судебной системы и оптимизации работы судов в стране. Брюссель же критиковал ее, считая, что с помощью реформы польская власть устанавливает над судами политический контроль и отбирает у своих граждан (а они ведь одновременно являются и гражданами ЕС) право на справедливый и независимый суд.

Отношения между Польшей и Евросоюзом сложно назвать безоблачными, но одной из главных причин споров между ними была, да и остается, реформа системы судопроизводства, инициированная действующей властью — консервативной партией "Право и справедливость" — в 2017 году.

Эксперты констатируют нарастание в Польше правового хаоса, а в это воскресенье лидер самой крупной оппозиционной партии страны Дональд Туск призвал желающих отстоять "европейскую Польшу" и выйти на центральную площадь Варшавы.

Польская оппозиция заявила, что вердикт Конституционного суда может стать первым шагом на пути к выходу страны из Евросоюза. Но власть, которая была инициатором рассмотрения этого дела, убеждает, что будущему Польши в ЕС ничего не угрожает. Как возник самый серьезный за последнее время конфликт между Варшавой и Брюсселем — и к чему он может привести?

"Право ЕС обладает приоритетом над национальным правом, а последнее слово относительно права ЕС всегда остается за Люксембургом [здесь находится суд ЕС — ред.]", — заявил тогда представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд. И добавил: "В случае необходимости Европейская комиссия без колебаний воспользуется своими полномочиями, прописанными в договорах [Евросоюза — ред.]".

Тем временем в Брюсселе, даже получив ответ Моравецкого на письмо комиссара Рейндерса, сохраняли спокойствие. Отказ польского премьера отозвать свое представление из Конституционного суда страны здесь пообещали "подробно проанализировать". Но даже до окончания этого анализа в Брюсселе дали понять, что будут стоять на своем.

На тот момент Конституционный суд Польши уже принял одно резонансное решение по "европейскому вопросу": он объявил, что польские суды не обязаны выполнять обеспечительные меры, налагаемые судом ЕС. Варшавские комментаторы ожидали, что не за горами и следующий шаг: признание того, что польское право вообще имеет приоритет над европейским.

"Конституция [Польши] — это наивысший закон в нашей стране. Если бы было иначе, это бы означало, что мы не являемся независимым государством. Мы не соглашались на это, подписывая договоры о Европейском союзе", — заявил агентству Рейтер в конце августа министр кабинета министров Польши Михал Вуйцик.

Моравецкий ответил Рейндерсу, что отзывать свое представление не собирается. Провластные политики и СМИ разразились десятками ехидных комментариев, общий тон которых сводился к тому, что Польшу "никто не поставит на колени". Политики от правящей партии в публичных комментариях сравнивали Брюссель то с "московским политбюро", то с "оккупантом, высылающим в Варшаву наместников".

В Брюсселе тогда напоминали, что в договоре о создании Европейского союза прямо говорится, что право ЕС имеет приоритет над законодательством его членов и, присоединившись к этому договору, Варшава с этим согласилась.

В Брюсселе этот шаг заметили. В июне этого года комиссар Еврокомиссии по делам правосудия Дидье Рейндерс обратился к Моравецкому с официальной просьбой отозвать свое представление из Конституционного суда. Сам факт его подачи, аргументировал свою просьбу брюссельский чиновник, ставит под вопрос фундаментальные принципы, на которых строится Евросоюз.

Тем временем рассмотрение представления Моравецкого в Конституционном суде четыре раза переносилось на все новые сроки. Польские СМИ писали, что такое затягивание связано с тем, что официальная Варшава ведет с Брюсселем непубличные переговоры, надеясь получить деньги из Фонда восстановления без любых уступок правительства в этом деле.

А 1 сентября это открытым текстом подтвердил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, заявивший, что выделение денег из фонда ЕС Варшаве до сих пор является предметом переговоров, касающихся, "как хорошо знают польские власти", "в том числе вопроса приоритетности права ЕС и возможных последствий этой проблемы для польского плана восстановления".

Источники польских СМИ в Брюсселе еще летом сообщали, что бюрократические процедуры могли бы ускориться, если бы Варшава вняла просьбам европейских чиновников и сдала назад в деле о приоритете европейского права.

Но в июле стало известно, что утверждение польского плана Евросоюзом будет отложено по процедурным причинам.

Чтобы претендовать на эти средства, каждая входящая в ЕС страна должна была создать свой собственный план расходования этих денег и утвердить его в Брюсселе. Вот и польское правительство написало "Государственный план восстановления", в начале мая провело его через парламент и ожидало, что формальное решение Брюсселя о согласовании этого плана будет принято максимально оперативно. Первый транш в размере 13% от польской доли фонда должен был поступить в страну уже в начале августа.

Польша должна была стать одним из самых крупных получателей денег из этого фонда — ей должны были достаться более 23 млрд евро в виде грантов Евросоюза, а еще более 32 млрд в виде дешевых кредитов.

Дело в том, что в конце прошлого года Евросоюз решил создать так называемый Фонд восстановления и устойчивости объемом в 750 млрд евро. Эти средства должны были распределить между странами — членами ЕС, которые получали их для восстановления европейской экономики после пандемии.

Уже очень скоро стало понятно, что именно мог иметь в виду Виганд.

В конце концов, даже инициатор иска в Конституционный суд, премьер Матеуш Моравецкий, приветствовавший этот вердикт, в своем заявлении отдельно подчеркнул: "Место Польши есть и будет в европейской семье народов". "Мы хотим сообщества взаимоуважения, а не сообщества равных и более равных… Такого союза мы хотим, и такой союз мы будем создавать в будущем", — добавил он.

Антоний Дудек, политолог из варшавского университета имени Стефана Вышинского, считает, что, несмотря на громкие заявления оппозиционных политиков, угроза выхода Польши из состава Евросоюза пока что нереальна, ведь абсолютное большинство поляков, как сторонников власти, так и поддерживающих оппозицию, выступают за сохранение их страной членства в ЕС.

"Под диктовку "Права и справедливости" только что был совершен большой шаг к полэкзиту, большой шаг в объятия России ", — написала в "Твиттере" депутат польского Сейма Малгожата Трач. "7 октября 2021 года в Польше начался полэкзит, — констатировал Томаш Гродзкий — спикер верхней палаты польского парламента, в которой оппозиция обладает минимальным большинством.

Комментарии оппозиционеров были более тревожными. В них очень часто встречалось слово "полэкзит" — название гипотетического выхода Польши из Евросоюза.

Поэтому перенос заседания суда выглядел вполне вероятным и на этот раз, 7 октября. И само объявление Конституционным судом своего решения для многих польских наблюдателей стало неожиданностью.

Вполне вероятно, что на успех своего финансового давления надеялся и Брюссель. В конце концов, удалось же благодаря подобным действиям добиться от ряда польских местных советов отмены деклараций, которыми они объявили чуть ли не треть территории страны "зонами, свободными от ЛГБТ -идеологии".

Польские наблюдатели соглашаются, что власть в лице Ярослава Качиньского, формально занимающего пост вице-премьера в правительстве Моравецкого, но считающегося самым влиятельным политиком страны, вряд ли пошла бы наперекор общественным настроениям, которые явно склоняются к сохранению Польшей членства в ЕС.

Одну из версий плана, который могут реализовывать польские власти, в эфире оппозиционно настроенного телеканала TVN24 рассказал бывший партнер Качиньского по коалиции, экс-вице-премьер-министр Ярослав Говин.

"Качиньский думает не о полэкзите, а о том, чтобы переждать в надежде на то, что к власти в европейских странах придут такие же люди, как и он сам. Что в Италии будет править [бывший вице-премьер и министр внутренних дел Маттео] Сальвини, что во Франции президентом станет Марин Ле Пен, что в Испании к власти придет [ультраправая — ред.] партия Vox. Это расчет Качиньского. Но на самом деле он приведет к самоизоляции и самомаргинализации Польши", — сказал он.

Три пути или ничего не изменится?



Впрочем, одно дело политические оценки, а другое — понимание, как быть в ситуации, в которой оказалась Польша и ее система права после спорного решения Конституционного суда.

Немало польских юристов, в том числе бывшая уполномоченная по правам человека профессор Ева Лентовская, в этой связи напоминают о другом решении Конституционного суда Польши. Оно было принято в 2005 году и прямо отвечало на вопрос, что нужно сделать, если окажется, что положения договоров ЕС противоречат польской конституции.

"[В таком случае, как указал Конституционный суд] у нашей страны есть только три пути. Изменить положения договоров Евросоюза, что является фантазией; изменить польскую конституцию, что сегодня тоже нереально; или просто покинуть Евросоюз… Конституционный суд [7 октября — ред.] открыл нам путь, скажу даже больше, широко отворил для нас ворота к выходу из Евросоюза и наложил на власть прямое обязательство предпринять шаги к выходу из ЕС", — говорит Лентовская в интервью изданию Onet.pl.