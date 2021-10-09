За сутки в Эстонии выявлено 1068 новых случаев заражения коронавирусом, скончались три человека

По состоянию на утро 9 октября в стационарном лечении из-за COVID-19 нуждается 201 человек. Всего в больницах 242 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 166, или 68,6%, и с завершенным курсом вакцинации — 76 человек, или 31,4%.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Умерли три зараженных коронавирусом: 86-летняя женщина, 75-летняя женщина и 73-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7766 тестов, из которых 1068 оказались положительными. Из получивших положительный тест 696 не были вакцинированы и 372 были были с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2225 доз вакцины, всего введено 1 385 726 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,5%.

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