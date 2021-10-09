Bellingcat — теперь ”иноагенты” в России. Главное о группе, расследовавшей отравление Навального и крушение рейса MH17

В этой компании работает 25 человек, объяснил ”Медузе” основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Штаб-квартира компании находится в Нидерландах, но большинство ее сотрудников работает за пределами страны. В России у Stichting Bellingcat сотрудников нет.

Это нидерландское юридическое лицо было зарегистрировано в 2018 году. Однако сам Bellingcat существует на четыре года дольше. У основателя проекта Элиота Хиггинса до этого не было никакого журналистского опыта: по предыдущей профессии он финансовый аналитик, а на момент основания Bellingcat был безработным. При этом Хиггинс интересовался возможностями расследования военных конфликтов по открытым источникам и вел блог под названием Brown Moses, в котором изучал войны в странах Северной Африки и Ближнего Востока по постам в социальных сетях и видео на ютьюбе.

Еще до основания Bellingcat он провел в своем блоге несколько успешных расследований. Например, о вооружении из бывшей Югославии, которое попало в руки сирийских повстанцев, воюющих против армии президента Башара Асада. Вместе с тем в интервью The Guardian в 2013-м Хиггинс говорил, что до событий ”Арабской весны” он знал об оружии не больше, чем средний пользователь Xbox.

Об основании Bellingcat Хиггинс объявил в своем блоге 14 июля 2014 года — за три дня до катастрофы рейса MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, сбитого над восточной Украиной. Расследование именно этих событий стало одной из самых известных работ новой группы.